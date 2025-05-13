По меньшей мере шесть человек погибли в Триполи на фоне столкновений
В ливийской столице Триполи в результате вооруженных столкновений погибли не менее шести человек. Об этом 13 мая сообщил местный телеканал Lebanon 24 со ссылкой на центр неотложной медицинской помощи в Триполи.
«Шесть человек погибли в результате столкновений в столице Триполи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тела погибших были найдены в районе Абу-Салима, где проходили столкновения.
Вооруженные столкновения в Триполи произошли 12 мая после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Местная служба скорой помощи сообщала о шестерых пострадавших. Российское посольство в стране уточнило, что его в ходе вооруженных столкновений не затронуло.
Позднее местный журналист подтвердил «Известиям», что в некоторых районах Триполи в результате столкновений отключили электричество. Тогда же минобороны правительства национального единства Ливии сообщило, что военная операция в столице успешно завершена.