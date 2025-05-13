В столице Ливии произошли вооруженные столкновения
В ливийской столице Триполи произошли вооруженные столкновения, слышны выстрелы. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщает издание Al Mayadeen.
МВД Правительства национального единства призвало местное население не покидать дома. Столкновения начались после убийства главы аппарата Абдельгани аль-Кикли.
«МВД призывает всех жителей Триполи оставаться дома и не выходить на улицу ради собственной безопасности в связи с продолжающимися столкновениями между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности», — говорится в заявлении ведомства.
Также была приостановлена работа международный ливийского аэропорта Митига. До окончания столкновений рейсы будут перенаправляться в город Мисурата, расположенный в 200 км восточнее Триполи.
10 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главнокомандующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.
До этого, 8 мая, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с главой ЛНА Хафтаром в Москве. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в сфере безопасности в Ливии, а также в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе.