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В минобороны Ливии заявили об успешном завершении военной операции в Триполи

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Фото: TASS/AP/Yousef Murad
dzen
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Военная операция в Триполи успешно завершена. Об этом во вторник, 13 мая, сообщило минобороны правительства национального единства Ливии.

«Министерство обороны временного правительства национального единства заявило, что военная операция, проведенная в столице, завершилась успешно», — пишет газета Al Wasat.

При этом другие подробности операции и ее результаты не уточняются.

Издание добавило, что ливийское военное ведомство дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности.

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Накануне, 12 мая, издание Al Mayadeen сообщило, что в Триполи после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли произошли вооруженные столкновения. Была приостановлена работа международного ливийского аэропорта Митига. Местная служба скорой помощи сообщала о шестерых пострадавших. Российское посольство в стране уточнило, что его в ходе вооруженных столкновений не затронуло.

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