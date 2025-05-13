В минобороны Ливии заявили об успешном завершении военной операции в Триполи
Военная операция в Триполи успешно завершена. Об этом во вторник, 13 мая, сообщило минобороны правительства национального единства Ливии.
«Министерство обороны временного правительства национального единства заявило, что военная операция, проведенная в столице, завершилась успешно», — пишет газета Al Wasat.
При этом другие подробности операции и ее результаты не уточняются.
Издание добавило, что ливийское военное ведомство дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности.
Накануне, 12 мая, издание Al Mayadeen сообщило, что в Триполи после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли произошли вооруженные столкновения. Была приостановлена работа международного ливийского аэропорта Митига. Местная служба скорой помощи сообщала о шестерых пострадавших. Российское посольство в стране уточнило, что его в ходе вооруженных столкновений не затронуло.