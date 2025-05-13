Шесть человек получили ранения в результате столкновений в Триполи
В столице Ливии Триполи в результате столкновений пострадали шесть человек. Это во вторник, 13 мая, следует из заявления местной службы скорой помощи.
«Шесть человек получили ранения в результате столкновений в столице Триполи», — сообщил представитель службы скорой помощи телеканалу Al Jazeera.
Накануне, 12 мая, издание Al Mayadeen сообщило, что в Триполи после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли произошли вооруженные столкновения. Была приостановлена работа международного ливийского аэропорта Митига.