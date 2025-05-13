В некоторых районах Триполи из-за столкновений отключили электроэнергию
В некоторых районах ливийской столицы Триполи в результате вооруженных столкновений отключили электричество. Это во вторник, 13 мая, подтвердил «Известиям» местный журналист.
Также телеканал Al Mayadeen сообщил 12 мая со ссылкой на местные источники, что ливийский университет в Триполи приостановил работу, в том числе весь учебный процесс на всех факультетах, в целях обеспечения безопасности.
В тот же день минобороны правительства национального единства Ливии сообщило, что военная операция в столице успешно завершена.
Вооруженные столкновения в Триполи произошли 12 мая после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Местная служба скорой помощи сообщала о шестерых пострадавших. Российское посольство в стране уточнило, что его в ходе вооруженных столкновений не затронуло.