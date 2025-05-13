Посольство РФ не затронули вооруженные столкновения в Ливии
В посольстве РФ во вторник, 13 мая, сообщили, что его не затронуло в ходе вооруженных столкновений, которые вспыхнули в ливийской столице Триполи.
Согласно информации ТАСС, здание посольства находится «на значительном отдалении» от очагов столкновений. В данный момент обстановка в районе посольства спокойная.
Также в посольстве уточнили, что они не получали запросов о необходимой помощи гражданам России.
Накануне, 12 мая, издание Al Mayadeen сообщило, что в Триполи после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли произошли вооруженные столкновения. Была приостановлена работа международного ливийского аэропорта Митига. Местная служба скорой помощи сообщала о шестерых пострадавших.