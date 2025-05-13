Продажи новых электромобилей в России упали в три раза
За первые четыре месяца 2025 года в России было продано 2647 электромобилей. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8126 единиц). Об этом в своем Telegram-канале 13 мая сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Лидером по продажам стал Zeekr 001 с результатом 518 единиц. На втором месте идет 218 штук. Третьим стал отечественный Evolute I-Pro (208 шт). Первую пятерку замкнули «Москвич 3e» и Ora 03. Десятку лидеров рынка электрокаров дополнили Zeekr 7X и Zeekr 009, а также Geely EX5, Xiaomi SU7 и Zeekr X.
Аналитик отметил, что три модели из первой десятки дебютировали на российском рынке совсем недавно. Так, первые Xiaomi SU7 встали на учет в России в июне 2024 года, Zeekr 7X появился на авторынке РФ в ноябре прошлого года, а Geely EX5 официально начали продавать в стране в феврале 2025-го.
29 апреля калининградский завод «Автотор» анонсировал запуск производства новой линейки компактных электромобилей под брендом Eonyx. В нее войдут две модели. Во II квартале текущего года состоится презентация, на которой будут объявлены рекомендованные цены на обе машины.
До этого, 17 апреля, генеральный директор АГ «Авилон» Александр Никонов заявил, что по итогам 2025 года доля электромобилей и гибридов на российском рынке может вырасти до 5%.