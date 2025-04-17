Реклама
Прямой эфир
Армия
ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики
Интернет и технологии
Эксперт спрогнозировал увеличение использования ИИ для создания кода
Наука и техника
Ковальчук заявил о наличии у РФ технологий для развития коммерческих запусков в космос
Мир
Путин сообщил о готовности РФ принять меры для сохранения целостности Сирии
Общество
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима
Общество
Фрадков назначен директором Российского института стратегических исследований
Мир
Лукашенко указал на возможность выстроить в СГ более тесную систему взаимодействия
Экономика
Путин заявил об инвестициях Катара в $1 млрд через РФПИ в экономику РФ
Мир
В Кремле указали на динамично развивающиеся отношения РФ и Катара
Мир
Захарова назвала безумным план «коалиции желающих» о размещении контингента на Украине
Мир
В США усомнились в возможности ввода миротворческих сил НАТО на Украину
Авто
Доля гибридов и электрокаров в РФ может вырасти до 5% к концу года
Мир
Песков заявил об ориентированности Европы на продолжение конфликта на Украине
Экономика
Экономист не исключил создания экономического союза между ЕС и Китаем
Политика
В Кремле назвали новые регионы неотъемлемой частью России
Мир
В МИД РФ заявили о полном игнорировании Киевом моратория на удары по энергообъектам
Политика
Песков анонсировал содержательные переговоры лидеров стран на праздновании 9 Мая

Доля гибридов и электрокаров в РФ может вырасти до 5% к концу года

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

По итогам 2025 года доля электромобилей и гибридов на российском рынке может вырасти до 5%. Об этом заявил генеральный директор АГ «Авилон» Александр Никонов, передает корреспондент «Известий» с пресс-конференции 17 апреля.

«Этот сегмент начинает экспоненциально расти, когда его доля становится 10%. По нашим оценкам, в этом году доля гибридов и электромобилей в России будет 4–5%, и это уже много. Но потенциал очень высокий», — сказал Никонов.

В 2024 году по сравнению с 2023-м доля электрифицированных автомобилей на российском рынке увеличилась в три раза. В I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи таких машин не снизились, то время как весь авторынок России просел на 25%, отметил он.

Гибриды и электромобили покупают за их динамические качества, а также за инновационность и экономичность, несмотря на высокую их цену. Гибридные машины сейчас в РФ востребованы больше, чем полностью электрические, поделился топ-менеджер.

«Мы вкладываемся в это направление, хоть оно у нас не доходное. Это не про деньги. Это про удержание клиентских сегментов, инновационность и перспективы. После увеличения доли рынка до 10% начинается взрывной рост, потому что многие покупатели перестают бояться», — отметил он и указал, что в Москве уже больше 3 тыс. зарядных станций, а более чем в 30 регионах РФ на такие машины действуют льготы по транспортному налогу.

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 2024 года в РФ было реализовано 62,8 тыс. новых гибридных легковых автомобилей. Это в 2,9 раза больше, чем годом ранее. В минувшем году на долю гибридов пришлось 4% от всех проданных в РФ новых легковых машин, в 2023-м этот показатель был вдвое меньше (2%).

Прошлогодний снег: продажи новых автомобилей в марте упали вдвое
Почему снизилась покупательская активность россиян

Накануне сообщалось, что самым востребованным в России автомобилем с пробегом среди премиум-марок стал кроссовер BMW X5. Самой популярной маркой в сегменте также стала BMW, за ней идут Mercedes-Benz, Lexus, Audi и Land Rover (5,6%).

Также в этот день стало известно, что, как заявили дилеры и аналитики, до 10 китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок в 2025 году. В зоне риска, по их мнению, оказались марки Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025