Доля гибридов и электрокаров в РФ может вырасти до 5% к концу года

По итогам 2025 года доля электромобилей и гибридов на российском рынке может вырасти до 5%. Об этом заявил генеральный директор АГ «Авилон» Александр Никонов, передает корреспондент «Известий» с пресс-конференции 17 апреля.

«Этот сегмент начинает экспоненциально расти, когда его доля становится 10%. По нашим оценкам, в этом году доля гибридов и электромобилей в России будет 4–5%, и это уже много. Но потенциал очень высокий», — сказал Никонов.

В 2024 году по сравнению с 2023-м доля электрифицированных автомобилей на российском рынке увеличилась в три раза. В I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи таких машин не снизились, то время как весь авторынок России просел на 25%, отметил он.

Гибриды и электромобили покупают за их динамические качества, а также за инновационность и экономичность, несмотря на высокую их цену. Гибридные машины сейчас в РФ востребованы больше, чем полностью электрические, поделился топ-менеджер.

«Мы вкладываемся в это направление, хоть оно у нас не доходное. Это не про деньги. Это про удержание клиентских сегментов, инновационность и перспективы. После увеличения доли рынка до 10% начинается взрывной рост, потому что многие покупатели перестают бояться», — отметил он и указал, что в Москве уже больше 3 тыс. зарядных станций, а более чем в 30 регионах РФ на такие машины действуют льготы по транспортному налогу.

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 2024 года в РФ было реализовано 62,8 тыс. новых гибридных легковых автомобилей. Это в 2,9 раза больше, чем годом ранее. В минувшем году на долю гибридов пришлось 4% от всех проданных в РФ новых легковых машин, в 2023-м этот показатель был вдвое меньше (2%).

Накануне сообщалось, что самым востребованным в России автомобилем с пробегом среди премиум-марок стал кроссовер BMW X5. Самой популярной маркой в сегменте также стала BMW, за ней идут Mercedes-Benz, Lexus, Audi и Land Rover (5,6%).

Также в этот день стало известно, что, как заявили дилеры и аналитики, до 10 китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок в 2025 году. В зоне риска, по их мнению, оказались марки Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.