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«Автотор» анонсировал новый автобренд Eonyx в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Калининградский завод «Автотор» анонсировал запуск производства новой линейки компактных электромобилей под брендом Eonyx. В нее войдут две модели. Сейчас идет производство опытной партии, прорабатываются технологии и инженерные решения для адаптации базовых комплектаций под рынок России, говорится в сообщении предприятия, которое поступило «Известиям» 29 апреля.

Во II квартале текущего года состоится презентация, на которой будут объявлены рекомендованные цены на обе модели. Первые экземпляры электромобилей производятся на одной из линий в опытно-производственном цехе «Автотора».

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Фото: Автотор

«Новые модели транспортных средств относятся к категории L7 и ориентированы на использование в городских службах, сервисах доставки, промышленных территориях, аэропортах. Экологичные компактные электромобили имеют большой потенциал использования в рекреационных зонах, парковых хозяйствах, на территориях отелей, санаторно-курортных комплексов», — говорится в заявлении «Автотора».

В 2025 году выпуск электрокаров Eonyx планируется наладить на новом заводе, который готовится к запуску в рамках проекта кластера по производству электромобилей и автокомпонентов по специнвестконтракту. Проектная мощность завода компактных электромобилей составляет до 50 тыс. единиц в год. Электрокары адаптируются для эксплуатации в условиях РФ, проходят сертификацию, включены в программу глубокой локализации (детали, включая критически важные, будут выпускаться на предприятиях кластера автокомпонентов). Автомобили будут оснащаться силовыми установками производства «Автотора».

Кроме того, «Автотор» объявил, что продолжает проект по созданию электромобиля на технологически независимой российской платформе, который разрабатывается совместно с Московским политехом. Запуск пилотного производства также планируется в 2025 году. Электромобиль А1 будет представлен под брендом «Амберавто». Сейчас ведется комплекс технологических испытаний отдельных узлов и элементов конструкции.

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17 марта заместитель председателя совета директоров «Автотор Холдинга» Александр Сорокин заявил, что разработанный в России электромобиль категории L7 вышел на стадию изготовления предсерийной партии. Компактный электромобиль предназначен для эксплуатации в городских условиях и ориентирован на студентов, молодые семьи, городские службы, каршеринг и сервисы доставки.

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