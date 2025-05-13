Цветочная Луна озарила небо над Москвой в ночь на 13 мая
Необычное явление, известное как Цветочная Луна, появилось небе над Москвой в ночь на 13 мая. Пользователи делились в соцсетях снимками огромного яркого диска в обрамлении туч, передает телеканал «Известия».
Название майское полнолуние получило от коренных народов Северной Америки. Цветочная Луна символизирует переход от весны к лету, когда начинается активное цветение растений.
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