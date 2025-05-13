Военные Тайваня впервые провели учения со стрельбой из реактивных систем HIMARS
Вооруженные силы (ВС) Тайваня впервые провели учения со стрельбой из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных США. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщило Центральное информационное агентство острова.
«Учения, проводимые 58-м артиллерийским командованием армии, проходили на базе Цзюпэн в поселке Маньчжоу», — говорится в материале издания.
Уточняется, что всего было выпущено 33 ракеты из 11 пусковых установок. Военные не предоставили никаких подробностей о том, как проходили учения.
До этого, 5 апреля, власти Тайваня сообщили о приближении к острову 12 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). При этом уточнялось, что девять летательных аппаратов пересекли срединную линию и вошли в юго-западную и восточную зоны противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.
Ранее, 3 апреля, сообщалось, что представители Вооруженных сил (ВС) США и Китая несколько раз провели переговоры в Шанхае и обсудили вопрос сокращения небезопасных действий китайских военных кораблей и самолетов.