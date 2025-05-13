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Военные Тайваня впервые провели учения со стрельбой из реактивных систем HIMARS

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Фото: TASS/AP/ChiangYing-ying
dzen
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Вооруженные силы (ВС) Тайваня впервые провели учения со стрельбой из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных США. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщило Центральное информационное агентство острова.

«Учения, проводимые 58-м артиллерийским командованием армии, проходили на базе Цзюпэн в поселке Маньчжоу», — говорится в материале издания.

Уточняется, что всего было выпущено 33 ракеты из 11 пусковых установок. Военные не предоставили никаких подробностей о том, как проходили учения.

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До этого, 5 апреля, власти Тайваня сообщили о приближении к острову 12 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). При этом уточнялось, что девять летательных аппаратов пересекли срединную линию и вошли в юго-западную и восточную зоны противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что представители Вооруженных сил (ВС) США и Китая несколько раз провели переговоры в Шанхае и обсудили вопрос сокращения небезопасных действий китайских военных кораблей и самолетов.

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