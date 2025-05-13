Рубио обсудил урегулирование конфликта с главами МИД Украины и стран ЕС

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главами МИД Украины и ряда стран ЕС об урегулировании украинского кризиса. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили в Госдепе.

«Государственный секретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министрами иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, Германии Йоханом Вадефулом, Польши Радославом Сикорским, Великобритании Дэвидом Лэмми, Украины Андреем Сибигой и верховным представителем Европейского союза Кайей Каллас», — говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства Тэмми Брюс.

По ее словам, главы МИД во время переговоров обсудили пути к прекращению огня и миру на Украине.

11 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский ответил на это ультиматумом — он потребовал прекращения огня с 12 мая. Президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение РФ незамедлительно, после чего Зеленский написал в Telegram-канале о том, что приедет 15 мая в Турцию на переговоры.

12 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что без прекращения огня невозможно начало переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.