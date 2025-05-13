Судам запретят назначать обязательные работы опекунам детей-инвалидов

Судам запретят назначать обязательные работы женщинам и отцам-одиночкам, опекающим детей-инвалидов. Такие поправки, разработанные Минюстом, 12 мая одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности (документ есть в распоряжении «Известий»). Об этом сообщили источники редакции в кабмине.

Обязательные работы для совершивших административное правонарушение заключаются в выполнении в свободное от основных должностных обязанностей, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, напомнил «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Их, по словам эксперта, могут назначить, например, за мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения — в частности, управление транспортным средством в состоянии опьянения в определенных случаях, неуплату административных штрафов в установленный срок.

Поправки, по словам Груздева, устанавливают ограничение на применение обязательных работ в отношении женщин, имеющих детей-инвалидов, а также в отношении мужчин, являющихся одинокими родителями и имеющих детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов.

«Соответствующая оговорка распространяется не только на родителей, но и на лиц, являющихся усыновителями, опекунами или попечителями указанных детей», — добавил он.

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Воля в случае: родителей детей-инвалидов освободят от обязательных работ