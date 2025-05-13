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Китайская ракета-носитель вывела на орбиту спутник Shiyan-19

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Фото: Global Look Press/Wang Zenghe
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Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-3С» успешно вывела на орбиту испытательный спутник связи TJSW-19. Об этом во вторник, 13 мая, сообщает издание China Daily.

Запуск ракеты-носителя состоялся в понедельник в 21:09 мск (во вторник в 02:09 по пекинскому времени) с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Спутник будет использоваться в основном для проведения проверочных испытаний многодиапазонных и высокоскоростных коммуникационных технологий, уточнили в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

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CMSA 25 апреля сообщало, что пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-20» осуществил успешную пристыковку, после чего тайконавты вошли на орбитальную станцию КНР. В ведомстве уточнили, что 25 апреля в 01:27 по пекинскому времени (24 апреля в 20:27 мск) три тайконавта вошли в главный модуль «Тяньхэ», где их встретила команда предыдущего запуска, осуществленного 30 октября 2024 года.

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