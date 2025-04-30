Задать модуль: российские аппараты могут быть первыми на Северном полюсе Луны

В рамках российской лунной программы к спутнику Земли запустят два посадочных модуля «Луна-27». Об этом завил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с руководителями космических агентств стран БРИКС. Тем самым, по мнению экспертов, он поддержал проект ученых направить один из аппаратов в окрестности Северного полюса спутника. Так может быть закреплен приоритет России в этой области Луны. Кроме того, глава «Роскосмоса» предложил студентам и специалистам стран БРИКС совместно запускать малые космические аппараты, а ученым — проводить исследования на перспективной Российской орбитальной станции.

Российские аппараты на Северном полюсе Луны

Помимо России и Китая к созданию Международной лунной станции присоединились 13 государств. Это Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Джибути, Египет, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таиланд, Эфиопия и Южно-Африканская Республика. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Он принял участие во встрече глав космических агентств стран БРИКС, которая прошла в Бразилии с 27 по 29 апреля 2025 года.

В рамках проекта наша страна, в частности, разработает ядерную энергетическую установку. В дальнейшем на поверхности Луны построят атомную электростанцию.

— Россия планирует запустить ряд аппаратов для дистанционных и контактных исследований Луны. Это орбитальные «Луна-26», «Луна-29» и посадочные аппараты в различные области на поверхности Луны: «Луна-27» № 1 и № 2, «Луна-28», «Луна-30», — сообщил Дмитрий Баканов.

По его словам, естественный спутник Земли должен стать вторым форпостом человечества в космосе. Его покорение — один из самых больших вызовов со времен полета Юрия Гагарина.

— Объявленные решения представляют собой амбициозный проект российской лунной программы, который, что важно, включает не только изучение, но и начальные этапы освоения спутника, — прокомментировал «Известиям» академик, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

Он отметил, что, согласно заявлению, модулей «Луна-27» будет два. Тем самым руководитель «Роскосмоса» поддержал предложения ученых направить один аппарат в окрестности Южного полюса спутника, где уже побывали иностранные миссии, а второй — в еще не освоенные районы Северного полюса. Таким образом за Россией может быть закреплен приоритет в этой области, добавил Лев Зеленый.

Как подчеркнул академик, вблизи Северного полюса меньше запасов льда, что делает эту местность менее перспективной для размещения первой станции, но в дальнейшем она имеет стратегическое значение в том числе и потому, что летать туда удобнее, чем на Южный полюс.

Совместные запуски спутников и исследования на РОС

Вместе с тем Дмитрий Баканов выдвинул предложение о создании Совета по космосу — постоянной платформы для координации совместных проектов. Такая структура будет отвечать за согласование научно-технических программ стран БРИКС и вырабатывать общие правила космической деятельности. Он подчеркнул, что государства объединения — это половина населения Земли. Следовательно, ответственность за устойчивое и справедливое освоение космоса во многом лежит на этих странах.

— Сотрудничество с БРИКС для «Роскосмоса» — важнейшее направление международной деятельности. Коллективное освоение позволит эффективнее использовать результаты этой деятельности в интересах национальных экономик. Также оно поможет объединить усилия ученых разных стран в изучении Вселенной и даст толчок для технологического развития, — отметил писатель и историк космонавтики Александр Железняков.

Также руководители космических агентств стран БРИКС поддержали подготовленный российской стороной проект меморандума о космическом образовании. Этот документ ориентирован на разработку совместных образовательных проектов. В частности, Дмитрий Баканов призвал студентов, ученых и специалистов из государств-партнеров вместе создавать и запускать на орбиты малые космические аппараты в рамках российской программы «УниверСат». В ходе реализации этого проекта, уточнил он, на орбиту уже отправлены 22 малых космических аппарата. В этом году планируют запустить еще шесть.

— В последние годы Россия продвинулась в развитии образовательной космонавтики. Кроме «УниверСата» это и проект «Space-π», в рамках которого запущен 61 школьный и университетский спутник стандарта «кубсат». Сейчас 34 из них работают на околоземной орбите. Для их работы на территории страны создана сеть приемных станций СОНИКС. В сотрудничестве со странами БРИКС можно масштабировать этот успешный опыт. Также важно, что общие программы могут стать базой для крупных международных космических проектов в будущем, — пояснил руководитель отдела проектов группы компаний «Геоскан» Александр Хохлов.

При этом, акцентировал он внимание, подобные проекты требуют соответствующей инфраструктурной поддержки. Например, существуют сложности с частотным обеспечением радиолюбительских спутников в России.

— В нашей стране несколько лет на особых условиях (зачастую бесплатно) запускают малые космические аппараты, которые спроектированы небольшими частными компаниями и студенческими командами. Это дает возможность протестировать разработки и сэкономить годы, что значимо в условиях сильной конкуренции со стороны запада. Расширение программы для БРИКС — геополитический ответ нашей страны в ситуации новой космической технологической гонки, — прокомментировал эксперт космонавтики Николас Оксман.

Также Дмитрий Баканов пригласил партнеров присоединяться к проекту новой Российской орбитальной станции и проводить на ней совместные научные исследования и эксперименты. По его словам, первый модуль станции уже в высокой стадии готовности.

Вместе с тем глава «Роскосмоса» анонсировал строительство в Венесуэле новой наземной станции для навигационной системы ГЛОНАСС и предложил создать организацию, ответственную за взаимодействие стран БРИКС в сфере спутниковой навигации и лазерной дальнометрии. Цель инициативы — развитие высокотехнологичной транспортной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем логистики и интеграция беспилотных технологий в транспортную сферу.

— Навигационные услуги играют ключевую роль в современном мире, охватывая множество отраслей — от сельского хозяйства, геологии, перевозки людей и грузов до систем безопасности. Объединение инфраструктуры глобальных российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и региональной индийской IRNSS систем позиционирования даст мультипликативный эффект и позволит значительно улучшить качество предоставляемых на их основе сервисов, — рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко.

При этом, по его мнению, значительную роль играет то, как организации и люди подготовлены к использованию космических возможностей. Для этого необходимо административно-нормативную базу приводить в соответствие с современными техническими реалиями. В нашей стране отставание в этой сфере сказывается на темпах развития космических отраслей.

Президент Московского космического клуба Сергей Жуков отметил, что Международная лунная станция и проект «УниверСат» в рамках БРИКС — это хорошо, но мало. Необходимы большие проекты. Такие, к примеру, как пилотируемая экспедиция на Марс. В целом России нужна национальная космическая стратегия на 100 лет и более. Исходя из этого стратегического видения можно делать целевые программы среднесрочного характера.