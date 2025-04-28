Лунный календарь на май 2025 года: проблемы со здоровьем и неприятности по фазам Луны

Естественный спутник Земли оказывает сильное влияние на жителей планеты и окружающую среду. Из-за лунного воздействия происходят приливы, отливы, изменения температуры и давления. Луна своим гравитационным полем воздействует на земную биосферу и вызывает, в частности, изменения магнитного поля Земли. Согласно народным поверьям, жизнь и состояние человека тоже взаимосвязаны с энергией ночного светила. Подробнее о том, как будут меняться фазы Луны в мае, — в материале «Известий».

Растущая Луна в мае 2025 года

Лунный календарь — одна из древнейших систем отсчета времени, которая сохраняет свое значение и в современную эпоху. Он был широко распространен среди цивилизаций прошлого, таких как китайская, египетская и вавилонская.

Фото: Global Look Press/Lionel Urman

Согласно наиболее распространенной версии, созданием прототипа современного лунного календаря жители Земли обязаны шумерам. Они проживали на территории современного Ирака, где уже в третьем тысячелетии до нашей эры календарь применялся для расчета дат религиозных обрядов, земледельческих циклов и других ключевых событий жизни. До сих пор в некоторых регионах мира лунный календарь используется наряду с привычным солнечным.

Принцип действия лунного календаря основан на визуально наблюдаемых фазах Луны, сменяющихся из-за перемещения Земли, ее спутника и Солнца по орбитам. Еще античные ученые, в частности древнегреческие астрономы, объяснили закономерности этих изменений.

Лунный месяц делится на четыре главных фазы: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. Весь цикл от одного полнолуния до другого длится примерно 29,5 суток — меньше среднего месяца по солнечному календарю, который составляет около 30,5 дней. Поэтому каждый следующий лунный день начинается чуть позже предыдущего, смещаясь во времени.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Календарь фаз Луны на май 2025 года содержит даты новолуния, полнолуния, периоды растущей и убывающей Луны. В начале и в конце месяца Луна будет растущей.

— растущая Луна (1–11 мая);

— полнолуние в знаке зодиака Скорпион (12 мая);

— убывающая Луна (13–26 мая);

— новолуние в знаке зодиака Близнецы (27 мая);

— растущая Луна (28–31 мая).

Растущая Луна — это фаза, начинающаяся сразу после новолуния и продолжающаяся до полнолуния. В это время спутник постепенно увеличивается в размерах, его освещенная часть становится всё заметнее на небе — сначала появляется тонкий серп, который день за днем становится шире, пока диск не станет полностью круглым. Астрономически это объясняется тем, что Луна меняет свое положение относительно Земли и Солнца.

Фото: Global Look Press/NASA

Многие люди предпочитают следовать лунному календарю, основываясь на своих личных убеждениях или верованиях, но это не является научно обоснованным подходом. Тем не менее, по мнению астрологов, лунные фазы позволяют составить календарь благоприятных дней для грамотного выстраивания своих планов на каждый день месяца, для изменений во внешности, проведения операций или лечебных процедур.

С древних времен люди связывали растущую Луну с символикой роста, накопления, обновления и активного начала. Считалось, что в эту фазу хорошо начинать дела, требующие развития и увеличения: закладывать основы бизнеса, начинать обучение, переезжать, заводить знакомства, заниматься творчеством.

Стрижку, выпрямление и завивку волос в этом месяце лучше запланировать на 1, 2, 9, 10, 28–31 мая. Растущая Луна закрепит удачный результат и сократит риск ошибок парикмахера. Красить волосы в мае 2025 года лучше всего 3-го, 9-го, 15-го, 16-го, 17-го, 23-го и 24-го числа. Воздержаться от смены имиджа астрологи советуют 7, 12, 19 и 27 мая.

Фото: Global Look Press/Belkin Alexey

В это время особенно удачными считаются посадки культур с плодами над землей — томаты, перец, зелень, ягоды, цветы и кустарники. По той же логике, в растущую Луну можно начинать оздоровительные процедуры, диеты на набор массы или витаминные комплексы — организм легче усваивает полезные вещества.

Однако, несмотря на общее представление о благоприятности фазы, есть и то, чего в растущую Луну делать не рекомендуют. Прежде всего — избавляться от чего-либо. Считается, что любые действия, направленные на «убыль» — удаление, очищение, завершение, избавление — в этот период будут идти тяжелее или даже обернутся обратным эффектом.

В растущую Луну не советуют никаких хирургических вмешательств, особенно если операция не срочная. Дело в том, что организм в этот период может быть более склонен к отекам и замедленному заживлению.

Полнолуние в мае 2025 года

Полнолуние — это фаза, при которой естественный спутник полностью освещен Солнцем и виден с Земли как круглый яркий диск. В последний весенний месяц 2025 года полнолуние ожидается 12 мая.

Астрономически полнолуние наступает в тот момент, когда Луна находится прямо напротив Солнца по отношению к Земле, то есть наша планета оказывается на прямой между ними. Свет от Солнца падает на всю обращенную к планете сторону Луны, и она максимально ярко сияет на ночном небе.

Московский планетарий Схема фаз Луны

Влияние полнолуния на Землю и ее обитателей обсуждается веками, и даже в современном мире, где многие явления получили научное объяснение, полнолуние остается предметом споров.

Считается, что в полнолуние усиливается эмоциональное напряжение, повышается уровень тревожности, возникают перепады настроения, многие люди сталкиваются с нарушением сна. Некоторые отмечают обострение хронических заболеваний, особенно психосоматических, а также повышенную чувствительность к внешним раздражителям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По народным верованиям и эзотерическим практикам, в полнолуние легко «пробуждаются» внутренние силы и эмоции, и человек становится более подвержен влиянию как внешнего мира, так и собственных неосознанных состояний.

В бытовом смысле полнолуние считается временем, когда лучше не начинать новые дела, поскольку энергия в этот момент достигает пика и может выйти из-под контроля. Считается, что в это время могут возникнуть ссоры, конфликты, поэтому желательно избегать острых разговоров и ситуаций, требующих выяснения отношений.

Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger

С другой стороны, полнолуние хорошо подходит для завершения, подведения итогов, отпускания старого. В традициях многих культур в этот день проводили обряды очищения, избавления от негатива, загадывали желания, проводили ритуалы на исполнение задуманного.

Во время полнолуния многие животные становятся активнее, это происходит ввиду нарушения привычных биоритмов. Исследования фиксируют, что в это время заметно увеличивается количество происшествий, обращений в больницы и даже преступлений, хотя прямая зависимость с фазой Луны пока не подтверждена на научном уровне.

Убывающая Луна в мае 2025 года

​Убывающая Луна — это последняя фаза лунного цикла, которая наступает после полнолуния и продолжается до новолуния. В этот период земной спутник постепенно теряет свою видимость , а его энергия считается более спокойной и подходящей для завершения дел и внутренней работы.​ Период убывающей Луны в мае 2025 года будет длиться с 13 по 26 число.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Убывающая Луна традиционно ассоциируется с очищением, завершением. Это время, когда следует заканчивать старые дела, подводить итоги, человек может избавиться от всего лишнего — как в материальном, так и в духовном плане. Это фаза, когда рекомендуется избавиться от ненужных вещей, завершить проекты. Также время может быть полезным периодом для очищающих практик, направленных на избавление от негативных эмоций и беспокойных мыслей.

На эмоциональном уровне убывающая Луна способствует расслаблению, умиротворению. Это время, когда многие люди начинают чувствовать, что они готовы освободиться от старых привычек, токсичных отношений и переживаний.

На физическом уровне убывающая Луна также оказывает влияние на биологические процессы, хотя эти эффекты могут варьироваться от человека к человеку. В этот период энергия Луны уменьшает свою активность, и многие люди ощущают снижение физических сил.

Фото: Global Look Press/Jan Tepass

Для садоводов и огородников убывающая Луна является временем, когда растения фокусируют свои силы на корнях, а не на росте надземной части. Это считается хорошим временем для работы с корнеплодами — посадки и пересадки моркови, свеклы, картофеля и других растений. Это также подходящее время для обрезки растений и борьбы с вредителями, так как многие из них ослабевают и становятся менее активными.

Новолуние в мае 2025 года

Новолуние — также фаза, при которой спутник находится между Землей и Солнцем практически на одной линии. Новую Луну почти невозможно заметить на небе, поскольку ее освещенная сторона обращена к Солнцу, а темная часть — к Земле. Иногда перед новолунием или после него можно заметить слабое свечение вокруг лунного диска, называемое пепельным светом. Это редкое явление возникает за счет отражения солнечного света, рассеянного Землей и возвращенного Луной.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кроме того, только в период новолуния с Земли можно наблюдать солнечное затмение. В этот момент Луна также оказывается между Землей и Солнцем и может закрыть солнечный диск, полностью или частично заслонив его. Солнечное затмение случается не при каждом новолунии, поскольку орбита Луны наклонена примерно на пять градусов к плоскости орбиты Земли (эклиптике), и спутник чаще всего проходит выше или ниже небесного светила, с точки зрения наблюдателя на Земле.

Такое положение спутника сопровождается тем, что она перестает влиять на приливы и отливы, так как ее гравитационное воздействие минимально. Этот период считается временем тишины и внутреннего сосредоточения. В мае 2025 года новолуние ожидается 27 числа. Кроме того, это самая темная ночь месяца и одновременно самый эмоционально неблагоприятный день.

Влияние новолуния на человека и окружающую среду воспринимается как время затишья и начала нового цикла. Это фаза, когда многие люди ощущают слабость, усталость, рассеянность разума, чувство неопределенности и необходимость отступить назад, чтобы набраться сил для чего-то нового.

Фото: Global Look Press/Lantyukhov Sergey

Психологически новолуние может быть периодом, когда человек ощущает потребность в внутренней тишине, уединении и восстановлении. Это время, когда старые привычки и мысли могут стать менее важными. Это подходящий момент для медитации и принятия решений о начале чего-то нового.

В сельском хозяйстве и садоводстве новолуние считается временем, когда растению следует дать возможность «отдохнуть». В этот период не рекомендуется проводить активные работы по посадке или пересадке растений, так как это не принесет наилучших результатов. Некоторые садоводы используют новолуние для уборки территории, подготовки почвы или очищения от сорняков.