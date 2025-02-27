Кровавая Луна и огненный серп: календарь затмений в 2025 году

Каждый год с Земли можно наблюдать ряд астрономических явлений. Какие-то из них видно невооруженным взглядом, другие — с помощью специального оборудования. Самые распространенные и легкоразличимые на небе — солнечные и лунные затмения. Первое случается, когда спутник закрывает собой ближайшую к нашей планете звезду, а второе — когда Луна оказывается в тени Земли. Подробнее о том, когда и где в 2025 году можно будет увидеть затмения Солнца и Луны, а также за какими из них можно будет следить на территории России — в материале «Известий».

Лунное затмение 14 марта 2025 года

Солнечные и Лунные затмения долгое время были загадкой для людей. В древности даже считали, что они являются предвестниками бед и трудностей. Однако с развитием науки люди раскрыли все секреты этих явлений и могут предсказывать, когда они наступят.

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между естественным спутником Земли и Солнцем, при этом тень нашей планеты падает на Луну. Важное отличие солнечных и лунных затмений заключается в том, что вторые можно наблюдать практически из любой точки, где в этот момент спутник находится над горизонтом. Для наблюдения за солнечным затмением нужно, чтобы совпало больше условий.

Фото: Getty Images/Hindustan Times

Выделяется три вида лунных затмений:

— полное. Случается в те моменты, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, при этом наша планета оказывается между двумя космическими объектами. Луна не исчезает с небосвода, а лишь окрашивается в темно-красный, кирпичный или оранжевый цвет. Происходит это из-за рассеивания синего и фиолетового спектра света газовой оболочкой нашей планеты. Таким образом, до Луны «долетают» только красный и оранжевый цвета спектра;

— частичное. Его также называют частным. Происходит, когда Луна оказывается в полутени Земли;

— полутеневое. В таком случае Луна входит в земную полутень лишь частично. Они также являются самыми распространенными, а заметить их труднее всего, из-за того что яркость спутника меняется незначительно и уловить это явление могут лишь специальные приборы.

Ближайшее лунное затмение произойдет уже 14 марта и будет полным. Начнется оно в 06:57 мск и завершится в 13:00 мск. Продолжительность же полной фазы составит более одного часа. Однако в России увидеть это лунное затмение будет сложно. По словам экспертов, с территорий Чукотки, Камчатки и Магаданской области можно будет увидеть лишь его завершающие полутеневые фазы.

Лучше всего наблюдать за полным лунным затмением в марте на территории Северной и Южной Америки, Западной Европы и Африки, а также акватории Тихого океана.

Солнечное затмение 29 марта 2025 года

Солнечное затмение — явление, когда свет звезды не попадает на нашу планету, из-за того что Луна его перекрывает.

Важно отметить, что затмения — не очень частое явление из-за несовпадения лунной орбиты с плоскостью, в которой Земля двигается вокруг Солнца, что называют плоскостью эклиптики. Из-за того что орбита наклонена примерно на пять градусов, Луна оказывается выше или ниже нужной точки, и затмения не случаются.

Однако есть периоды, называемые сезонами затмений, или коридорами. Происходят они дважды в год, когда орбита спутника Земли пересекается с плоскостью эклиптики в местах, которые получили название Узлов Луны. В 2025 году они придутся на март и сентябрь.

Фото: Getty Images/picture alliance

Солнечные затмения бывают четырех типов:

— частичное (такой вид является наиболее распространенным. В этом случае Солнце, Луна и Земля не выстраиваются в одну прямую линию, Луна создает лишь полутень — так называемую пенумбру);

— полное (естественный спутник Земли целиком перекрывает Солнце, при этом его размеры превосходят звездные);

— кольцевидное (возникает, когда Луна находится в апогее, то есть на максимальном удалении от Земли. При таком виде затмения на небе можно наблюдать явление, часто называемое «огненное кольцо»);

— гибридное (в одном регионе Земли может наблюдаться кольцевидная фаза, тогда как в другом — полная).

Ежегодно случается от двух до пяти солнечных затмений, при этом полные случаются раз в полтора года, кольцеобразные — каждые год или два, а вот гибридные считаются самыми редкими, из-за того что происходят всего несколько раз за век.

В 2025 году можно ожидать несколько солнечных затмений, ближайшее из которых придется на 29 марта. Оно будет частным, начнется в 11:51 мск и завершится в 15:44 мск. Лучше всего его будет видно с акватории Гудзонова залива в Канаде. Затмение также можно будет наблюдать и в России: на Кольском полуострове и на северо-западе Мурманской области (14:44 мск), российской станции «Баренцбург» (14:37 мск). В Москве, Санкт-Петербурге и городах Западной Сибири будут наблюдаться отдельные фазы затмения.

Лунное затмение 7 сентября 2025 года

Следующее лунное затмение, которое можно будет наблюдать в 2025 году, наступит 7 сентября. В этот раз россиянам повезет больше, так как увидеть его можно будет с большей территории страны. Оно продлится с 18:28 мск до 23:55 мск. При этом максимальная фаза будет длиться около 1,5 часов. Помимо России, затмение Луны можно будет увидеть в Европе, Азии, Африке Антарктиде, Австралии и Океании.

Солнечное затмение 21 сентября 2025 года

Второе солнечное затмение этого года наступит 21 сентября и также будет частым. Продлится оно с 20:30 мск до 00:54 мск. Солнце будет казаться наиболее закрытым при наблюдении из Новой Зеландии, некоторых островов Тихого океана и с Антарктиды.

В России наблюдать за явлением не получится: его не будет видно.

Коридор затмений: что это такое, когда в 2025 году

Все затмения 2025 года пройдут во время так называемых коридоров затмений, который открывает лунное и закрывает солнечное.

Первый начнется 14 марта и закончится 14–29 марта, второй начнется 7 сентября и завершится 21 сентября.

Фото: Getty Images/Edward M. Pio Roda

Многие придерживаются мнения, что астрономические события могут так или иначе влиять на самочувствие человека и его состояние, закономерность эту заметили еще в древности. Считалось, что замения — предвестники голода, войны и других страшных событий.

В астрологии считается, что затмения несут в себе беды и проблемы. При этом есть важная разница между видами затмений. Лунные затмения в первую очередь оказывают влияние на эмоциональную сферу. Так, человек становится более сентиментальным и возникает больше конфликтов.

Солнечные затмения, как считается, оказывают немного другое влияние:

— слабеет воля;

— мысли путаются;

— возникает риск совершения необдуманного поступка;

— появляется вялость;

— растет артериальное давление, возникают другие сердечно-сосудистые проблемы.

При этом с медицинской точки зрения влияние затмений Солнца и Луны на человека и исторический ход событий не доказано.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По мнению врачей, астрономические явления редко могут влиять на здоровье, в основном человек может чувствовать недомогание лишь из-за самовнушения. Ученые активно проводили исследования, чтобы проверить, оказывают ли космические события влияние на состояние человека, но однозначного и четкого ответа не получили.

Поскольку информация о затмениях появляется накануне событий, люди начинают верить, что их самочувствие ухудшается. Поэтому в такие периоды растет количество людей, обращающихся к врачам.

Убеждения, которые формируются в результате предрассудков и стереотипов, могут сильно искажать восприятие реальности у человека. Существует термин «когнитивное искажение», то есть человек может верить во влияние тех или иных астрономических событий, в частности солнечных и лунных затмений, на различные аспекты жизни, и в результате сам начинает чувствовать вышеперечисленные симптомы.

Вместе с этим не стоит думать, что затмения не оказывают никакого воздействия на жизнь на Земле. Так, солнечные могут влиять на животных, тем самым нарушая их привычные биоритмы. Если животное или насекомое ведет дневной образ жизни и внезапно наступает ночь, оно может отправиться спать, а ночные жители — наоборот, проснутся.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Астрологи также расходятся во мнении о влиянии затмений на людей. В частности, некоторые говорят, что важна видимость явления в том месте, где находится человек. Однако наиболее важно обращать внимание на то, в каком знаке пройдет солнечное или лунное затмение. Для более глубокого анализа астрологи смотрят и на участие других планет в затмениях. При этом есть общие рекомендации на это время.

Во время солнечного затмения:

— нельзя принимать важные решения, в том числе финансовые (у человека в эмоциональном состоянии ухудшается восприятие ситуации);

— новые проекты или дела стоит отложить на другой день (энергия трансформируется, тем самым делая затмение неблагоприятным временем для чего-то нового);

— нельзя заниматься рискованными видами спорта, ведь есть риск травм.

Во время лунного затмения:

— лучше избегать общения с людьми, особенно с теми, с кем обычно отношения идут трудно (так можно избежать возникновение конфликтов);

— не нужно принимать решений, связанных со сменой карьеры, переездом и так далее;

— не нужно брать и давать в долг;

— путешествия и занятия спортом также стоит отложить из-за риска травм.

Во время любого рекомендуется:

— заняться медитацией или духовными практиками, чтобы настроится на работу, очищение и прийти в гармонию с энергией;

— дать организму отдохнуть;

— проработать свои страхи и переживания;

— учиться понимать близких и родных;

— обращать внимание на свои мысли, прислушиваться к интуиции, запоминать сны;

— вводить новые привычки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

При возникновении тех или иных признаков недомогания важно обратиться к врачу. Занятие самолечением может лишь ухудшить ситуацию, ведь плохое самочувствие может быть причиной болезни, которую нужно выявить сразу.