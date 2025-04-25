Тайконавты корабля «Шэньчжоу-20» после стыковки вошли на орбитальную станцию КНР
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- Тайконавты корабля «Шэньчжоу-20» после стыковки вошли на орбитальную станцию КНР
Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-20» осуществил успешную пристыковку, после чего тайконавты вошли на орбитальную станцию КНР. Об этом 25 апреля сообщило управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSE).
В ведомстве уточнили, что 25 апреля в 01:27 по пекинскому времени (24 апреля в 20:27 мск) три тайконавта вошли в главный модуль «Тяньхэ», где их встретила команда предыдущего запуска, осуществленного 30 октября 2024 года.
«После этого два экипажа будут поочередно находиться на орбите космической станции. В течение этого периода шесть тайконавтов будут работать и жить вместе на космической станции в течение примерно пяти дней, выполняя различные поставленные задачи», — добавили в CMSE.
О запуске корабля «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами на борту стало известно 24 апреля. В составе экипажа числятся Чэнь Дун (командир), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. До октября команда будет работать в орбитальной лаборатории.