Суд арестовал обвиняемого в нападении на наряд ДПС в Махачкале
Советский районный суд Махачкалы арестовал обвиняемого в нападении на сотрудников ДПС в дагестанской столице 5 мая на 1 месяц 24 суток. Об этом 12 мая сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Республики Дагестан.
«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 суток», — указано в Telegram-канале пресс-службы.
Подозреваемый 2000 года рождения будет находиться под стражей до 5 июля. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 166 («Неправомерное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц»), п. «а» ч. 3 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия»), п. «а» ч. 3 ст. 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия, совершенное группой лиц»).
Перестрелка в Махачкале произошла 5 мая. Позже в главном управлении МВД по Республике Дагестан сообщили о ликвидации двух нападавших. В результате инцидента пострадали семь человек, также погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь работников правоохранительных органов.