Ликвидирован второй нападавший на сотрудников ДПС в Махачкале
Второй из нападавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидирован. Об этом 5 мая сообщила руководитель пресс-службы Главного управления (ГУ) МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
«Двое нападавших ликвидированы», — написала Гариева в своем Telegram-канале.
Ранее в МВД сообщили, что в результате перестрелки в Махачкале, предварительно, погибли три полицейских. Кроме того, отмечалось, что преступникам удалось скрыться на угнанной служебной машине полиции.
Перестрелка в Махачкале произошла ранее в этот день. Позже в Главном управлении МВД по Республике Дагестан подтвердили гибель трех сотрудников, а позже сообщили о ликвидации одного из нападавших.