В минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших при перестрелке
Пятеро пострадавших находятся в больницах после нападения на наряд ДПС в Дагестане. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба минздрава республики.
Уточняется, что среди раненых — двое сотрудников полиции и три гражданских лица, в том числе девочка 17 лет. Они получили травмы различной степени тяжести, их лечением занимаются команды специалистов в крупных республиканских больницах.
Согласно данным МВД республики, опубликованным в Telegram-канале, в результате перестрелки погибли двое полицейских, еще двое получили ранения.
Перестрелка в Махачкале произошла ранее в этот день. Позже в Главном управлении МВД по Республике Дагестан сообщили о ликвидации двоих нападавших. В результате инцидента пострадали семь человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь работников правоохранительных органов.