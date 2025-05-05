Уголовное дело возбуждено после перестрелки в Махачкале
После нападения на сотрудников ДПС и перестрелки в Махачкале возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь работников правоохранительных органов. Об этом 5 мая сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан.
«В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что дело возбуждено по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа», ст. 166 УК РФ («Угон без цели хищения»), ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).
На данные момент по факту инцидента проводится проверка. На место происшествия выехали следователи, а также руководители следственного управления.
Перестрелка в Махачкале произошла ранее в этот день. Позже в Главном управлении МВД по Республике Дагестан сообщили о гибели трех сотрудников, двух из нападавших ликвидировали.