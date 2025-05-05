В Махачкале произошла перестрелка с участием полицейских

Три человека напали на патруль ГИБДД в Махачкале. Об этом 5 мая сообщил источник «Известий».

Предварительно, неизвестные расстреляли троих сотрудников полиции, а также угнали служебную машину. Их личности пока не установлены.

В администрации города сообщили, что перестрелка произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.

26 апреля в Камчатском крае мужчина открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, скрываясь от погони после угона автомобиля. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»). 29 апреля суд избрал обвиняемому в стрельбе меру пресечения в виде заключения под стражу .