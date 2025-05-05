При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек

В Махачкале в результате перестрелки пострадали семь человек. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба минздрава Дагестана.

«По предварительным данным, семеро человек пострадали в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова города Махачкалы», — указано в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что из мирных жителей были ранены двое гражданских лиц, в том числе девочка 17 лет. Тяжесть их состояния медики оценивают как среднюю. Кроме того, еще двоих госпитализировали из-за полученных ран.

Кроме того, в министерстве уточнили, что при перестрелке погиб один сотрудник полиции, еще два получили ранения и госпитализированы.

В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Перестрелка в Махачкале произошла ранее в этот день. Позже в Главном управлении МВД по Республике Дагестан сообщили о гибели трех сотрудников, а позже сообщили о ликвидации двоих нападавших. Позднее следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь работников правоохранительных органов.