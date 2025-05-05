При перестрелке в Махачкале погибли трое полицейских

В результате перестрелки в Махачкале, предварительно, погибли трое полицейских. Об этом 5 мая сообщили в Главном управлении МВД по Республике Дагестан.

«Сегодня около 14:20 в городе Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских», — указано в Telegram-канале ведомства.

В МВД указали, что преступникам удалось скрыться на служебной машине полиции. Для их поимки в городе введен план «Перехват». Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что правоохранительные органы работают над выяснением обстоятельств инцидента.

«По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. <…> Махачкалинцев и гостей столицы прошу соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности», — написал он в своем Telegram-канале.

Источник «Известий» ранее 5 мая сообщил, что три человека напали на патруль ГИБДД в Махачкале. Предварительно, неизвестные расстреляли троих сотрудников полиции, а также угнали служебную машину. Их личности пока не установлены. В администрации города уточнили, что перестрелка произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.