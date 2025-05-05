При перестрелке в Махачкале пострадала 17-летняя девушка
В ходе перестрелки в Махачкале, в результате которой погибли трое полицейских, пострадала девушка в возрасте 17 лет. Об этом сообщила 5 мая руководитель пресс-службы минздрава Дагестана Зарина Агмадова в беседе с «РИА Новости».
«Пострадала 17-летняя девочка», — заявила она.
Как отметила руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Дагестану Гаяна Гариева, один из нападавших на сотрудников ДПС в Махачкале уже ликвидирован.
Перестрелка в Махачкале произошла ранее в этот день. В Главном управлении МВД по Республике Дагестан подтвердили гибель троих сотрудников. Отмечалось, что преступникам удалось скрыться на служебной машине полиции.
«Известия» опубликовали кадры с места происшествия на пересечении улиц в Махачкале, где произошла перестрелка. Сейчас оно оцеплено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.