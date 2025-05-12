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Около 20% месячной нормы осадков выпадет в столичном регионе во вторник

Синоптик Тишковец: около 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве 13 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В столичном регионе 13 мая выпадет около 20% от месячной нормы осадков. Об этом в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в понедельник, 12 мая.

«Во вторник Москва окажется на орбите активного циклона, из-за чего ожидается пасмурная и довольно дождливая погода с максимальной интенсивностью осадков днем и вечером — на мегаполис прольется до 7–9 мм осадков, по региону до 9–14 л дождевой воды на метр площади, или одна пятая от месячной нормы осадков», — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что температура воздуха во вторник в столичном регионе будет ниже климатической нормы, пишет «Москва 24».

«Ближайшей ночью в городе +1...+4 градуса, в Подмосковье — –1...+4, днем +5...+8 градусов, по области — +4...+9 градусов, что аномально холодно для мая и соответствует климатической норме середины осени», — заключил Тишковец.

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Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 13 мая в Московский регион начнет возвращаться тепло, пишет РИАМО. Несмотря на то что воздух будет прогреваться до +15 градусов, эта температура всё равно будет отставать от климатической нормы для данного времени года, передает RT.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на неделе с 12 мая в Москве и области ожидается дождливая и ветреная погода. Однако к выходным температура воздуха приблизится к климатической норме, добавила она.

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