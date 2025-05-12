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Мороз — не солнце: заморозки уничтожили 12% посевов сахарной свеклы

Перепады температур могут привести и к потере большой части урожая плодовых деревьев на юге страны
Фото: Global Look Press/Stefan Sauer/dpa
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Аграрии начали подсчитывать потери от весенних заморозков, волна которых прокатилась по России. От последствий перепадов температур уже пострадало 120 тыс. га сахарной свеклы из более 1 млн га посеянных — их придется пересеивать, сообщили «Известиям» в Союзе сахаропроизводителей. Кроме того, южные регионы России могут потерять до половины урожая абрикосов, персиков, черешни и сливы. В Минсельхозе отметили, что предупреждали аграриев о понижении температуры, чтобы они успели принять меры.

Какие культуры пострадали от возвратных заморозков

Сельхозпроизводители начали подсчитывать последствия заморозков, которые продолжаются по России. В апреле и мае они нанесли вред посевам сахарной свеклы на площади более 120 тыс. га, сообщил «Известиям» председатель правления Союза сахаропроизводителей РФ (Союзроссахар) Андрей Бодин.

— Конечно, будет пересев, семена у нас для этого есть. Сейчас на местах идет обследование ситуации. Но лично мы никаких рисков для урожая и обеспечения страны сахаром не видим, — пояснил представитель бизнеса.

Как сообщили в союзе, в наибольшей степени от заморозков пострадали посевы в Белгородской и Липецкой областях. Кроме того, о гибели этой овощной культуры на площади 2,5 тыс. га заявили власти Курской области. При этом на 5 мая 2025 года, как сообщили в Союзроссахаре, аграрии засеяли чуть более 1 млн га сахарной свеклы.

заморозки урожая
Фото: TASS/ZUMA

Кроме того, в результате низких температур под угрозой потери оказалось 50% урожая плодовых деревьев (абрикосы, черешня, персики, сливы) Ставропольского края, сообщили власти субъекта. В меньшей степени от низких температур пострадали яблони и груши. Оценка ущерба сельскому хозяйству региона продолжается.

Признают потери урожая плодовых деревьев также в Краснодарском крае и Крыму, но там оценки ущерба разнятся. Как сообщила «Известиям» глава Союза садоводов России в Крыму Татьяна Олейник, гибель урожая косточковых может составить до 40%. А вот в Краснодарском крае, по данным Минсельхоза, они могут составить до 15%.

По мнению же самих фермеров, ситуация более печальная.

посев
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— У нас выжила только поздняя груша, айва и яблоня, а всё остальное — абрикосы, сливы, черешня, инжир — померзло. Конечно, везде ситуация разная в зависимости от района, его расположения. Например, кто-то раньше посадил картошку, она тоже пострадала и урожая не будет. Поэтому ущерб очень значительный, не меньше, чем в Крыму, — пояснил «Известиям» фермер из Краснодарского края Николай Маслов.

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Заморозки отразились и на производителях картофеля.

— Мы думали, что сезон появления молодой картошки начнется раньше времени, так как была очень теплая весна, а сейчас, видимо, он стартует среднестатистически. Хотя в некоторых субъектах, таких как Брянская и Курская области, больше других факторов, осложняющих сезонно-полевые работы, — сказала «Известиям» руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Татьяна Губина.

картофель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

От заморозков пострадала небольшая часть посаженного картофеля в Астраханской области, где он уже успел прорасти, пояснила представитель отрасли. В центральных регионах России ранний картофель посадили, но он не пророс.

— Поэтому пока мы ждем и наблюдаем, как будет развиваться ситуация с погодой, — отметила Татьяна Губина.

В Союзе садоводов России «Известиям» сказали, что итоги заморозков подводить пока рано, так как они еще продолжаются.

заморозки урожая
Фото: Global Look Press/Dirceu Portugal/Keystone Press Agency

— Мы живем в зоне рискованного земледелия, поэтому в том, что происходит сегодня с погодой, нет ничего удивительного. В каких-то регионах есть повреждения, в каких-то нет. Пока можно сказать точно, что более серьезными они были в прошлом году, когда заморозки были очень длительными при очень низких температурах в период цветения плодовых деревьев, — пояснил руководитель общественной организации Владимир Туманов.

При этом он отметил, что, например, в Подмосковье есть подмерзание цветов вишни и черешни в некоторых местах до 50%. Но учитывая, что ягоды у этих деревьев бывают только из 5% цветов, а остальные 95% — страховой фонд, то это некритично, добавил Владимир Туманов.

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Успели ли аграрии подготовиться к заморозкам

В Минсельхозе сообщили, что предупредили аграриев о климатической угрозе.

— Возвратные заморозки в ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов были спрогнозированы заранее. Для минимизации их последствий Минсельхоз заблаговременно поручил региональным органам управления АПК принять все необходимые меры, — сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В результате сельхозпроизводители провели комплекс агротехнических мероприятий, том числе дымление, укрывание, полив, обработку аминокислотами.

урожай
Фото: TASS/DPA/Julian Stratenschulte

— Провести анализ ущерба от возвратных заморозков возможно исключительно по итогам обследования сельскохозяйственных культур после стабилизации температурного режима. Соответственно, делать выводы и оценивать возможный ущерб в настоящее время преждевременно, — пояснили в министерстве.

Глава ведомства Оксана Лут, находясь 5 мая с визитом в Северной Осетии, сообщила, что заморозки первой волны затронули преимущественно сады в Краснодарском, Ставропольском краях, в Крыму и Адыгее. Однако, по ее словам, «ущерб, по сравнению с прошлым годом, нанесен относительно небольшой».

Вторая волна заморозков, как отметила она, еще продолжается, и затронула в основном центр Поволжья. По предварительным данным, по отдельным хозяйствам будет снижение урожая плодовых на 10–15%, но в целом всё идет по плану Минсельхоза.

агротехнические работы
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов заявил «Известиям», что ситуация с заморозками этого года отличается от 2024 года, когда низкие температуры пришли в мае после длительного периода аномального тепла в апреле, который спровоцировал преждевременное развитие растений.

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— В прошлом году холода накрыли широкой полосой всю наиболее плодородную зону европейской части РФ, это привело к массовым убыткам. В 2025 году температурные колебания — волны аномального тепла, сменяющиеся похолоданием — начались в более ранние периоды, когда это не так опасно для озимых и многолетних. С осени и до середины зимы высказывались опасения, связанные с дефицитом накопительных осадков в черноземной зоне и ряде регионов юга, но с конца зимы идет улучшение этого фактора, осадки пошли. Поэтому в текущем сезоне мы прогнозируем возникновение отдельных, локальных, не массовых, случаев ущерба, — пояснил Биждов.

По его словам, сейчас агроклиматическая ситуация разнообразна, картина может различаться даже в пределах одного региона.

урожай
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Сопоставимого с прошлым годом количества уведомлений об ущербе в страховые компании НСА на сегодня не поступило, мы не ожидаем повторения прошлогодней ситуации. Исходя из периода и характера заморозков в этом году, они больше всего могли повредить плодовым раннего цветения — это косточковые в некоторых южных регионах, возможен ущерб виноградникам. Масштабный ущерб для озимых зерновых практически исключен, может пострадать рапс. Что касается яровых, то в более южных регионах, где рано приступили к севу, в отдельных случаях может возникать необходимость пересева — например, Курская область заявила о необходимости пересеять сахарную свеклу, — отметил Корней Биждов.

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Фруктов и ягод будет в этом году точно меньше, так как природа оказалась этой весной очень изощренной, заявил «Известиями» экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. Сначала в апреле была волна возвратных заморозков в южных регионах России — Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Крыму, Ставрополье, где по ряду оценок пострадало до 50% урожая черешни, персиков, абрикосов, сливы. Потом в мае, когда началось цветение в регионах центральной России, началась вторая волна заморозков уже в этих субъектах, где также пострадали плодовые деревья, отметил он.

По его словам, меньше всего заморозки скажутся на озимых и других культурах, которые более устойчивы к холодным температурам.

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