 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США

Холодно-зелено: до 40% урожая фруктов может лишиться юг РФ из-за заморозков

Больше всего от непогоды пострадали абрикосы, персики и черешня
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

До 40% урожая фруктов могут лишиться из-за заморозков некоторые регионы на юге и в Центральной России — Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Брянская область и другие. Об этом «Известиям» рассказали в Союзе садоводов России и подтвердили аграрии в регионах. Больше всего пострадали абрикосы, персики, черешня. В Минсельхозе отметили, что ущерб подсчитают после стабилизации погоды. В Национальном союзе агростраховщиков полагают, что непогода может негативно сказаться на урожае на площади не менее 4,7 тыс. га.

Возвратные заморозки губят абрикосы

Заморозки, пришедшие в южные и центральные регионы России после 12 апреля, могут погубить до 40% урожая фруктовых деревьев. Речь идет, в частности, о Краснодарском и Ставропольском краях, Крыме, Брянской области и других субъектах. Об этом «Известиям» рассказали аграрии в этих регионах.

— Исходя из информации, которую мы получили от садоводов, речь идет о потерях урожая косточковых до 40%. При этом в каких-то районах погибло, например, до 100% урожая абрикосов, — заявила «Известиям» глава Союза садоводов России в Республике Крым Татьяна Олейник.

Абрикосовое дерево
Фото: TASS/Matthias Bein

По ее словам, заморозки оказались неожиданными и продолжались в республике практически неделю, при этом три-четыре дня подряд температура доходила до -4 градусов. Такие условия могут уничтожить завязавшийся плод, подчеркнула Татьяна Олейник. Кто-то успел принять меры по спасению деревьев (утепление, задымление, опрыскивание), но кто-то не успел спасти ничего. В первую очередь, по ее словам, речь идет об абрикосах, персиках, черешне — именно они пострадали больше всего.

С такой оценкой согласна руководитель Брянского регионального отделения Союза садоводов Ольга Бондарева.

— Заморозки в нашем регионе очень серьезно повредили урожай плодовых деревьев. Все почки, которые успели распуститься, уже побило морозом. Это, в первую очередь, яблоня, вишня, груши. Поэтому потери будут не меньше, чем в Крыму, — пояснила она в беседе с «Известиями».

В земле пустой: как засуха может сказаться на урожаях в 2025 году
Синоптики и Минсельхоз осторожны в прогнозах, хозяйства тем временем отмечают недостаток влаги в почве

Еще одним субъектом, который пострадал от непогоды, стал Краснодарский край, где в последние дни температура в отдельных районах падала до -6 градусов.

— То, что после такого похолодания будут потери урожая, понятно даже далекому от сельского хозяйства человеку. Морозы в период вегетации и цветения садов, конечно, сказываются негативно, — заявил председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Краснодарского края Александр Шипулин.

Абрикосы
Фото: TASS/Matthias Bein

По его словам, аграрии очень переживают и как могут борются с непогодой, но чем всё это закончится на фоне осенней и зимней засухи, сказать сложно.

О заморозках до -6 градусов с 12 по 15 апреля сообщили в МЧС по Карачаево-Черкесской Республике. «Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

МСЧ Ростовской области также оповестило население о ночных морозах до -4 градусов с 15 по 17 апреля. В Волгоградской области 15 апреля из-за аналогичной температуры будет установлен «оранжевый» уровень опасности.

Критической ситуация сложилась и для Ставропольского края. Как сообщили 14 апреля в местном Минсельхозе, из-за заморозков аграрии могут недополучить до 40–50% урожая слив, абрикосов и персиков. В лучшем положении семечковые деревья — яблони, груши. Как отметили в министерстве, до конца недели специалисты более детально оценят ситуацию по всем культурам. Там также отметили, что озимые от заморозков не пострадали. Ранее в МЧС сообщали, что заморозки в субъекте продлятся с 12 по 15 апреля, а температура опустится до -5 градусов.

Спасет ли аграриев страховка

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что возвратные заморозки в России, в том числе на территории садоводческих субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, довольно частое явление.

Минсельхоз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В отдельные годы даже в южных регионах страны возвратные заморозки в период цветения плодовых культур могут повторяться по три-четыре раза в сезон, — отметили в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что провести анализ ущерба возможно исключительно по итогам обследования плодовых насаждений после стабилизации температурного режима.

— Соответственно, делать выводы и оценивать возможный ущерб от наступивших возвратных заморозков в настоящее время преждевременно, — полагают в министерстве.

Как сообщили «Известиям» в Национальном союзе агростраховщиков (НСА), предварительно заморозки на юге России могут навредить многолетним плодовым сельхозкультурам. В зоне риска находятся сады, виноградники и ягодники, застрахованные на площади не менее 4,7 тыс. га по действующим договорам страхования с господдержкой.

В пресс-службе объединения также сообщили, что больше всего посадок плодовых культур застраховано в Краснодарском крае — 2,1 тыс. га. В том числе это 1,1 тыс. га виноградников, 0,7 тыс. га семечковых (яблони, груши и др.), 0,2 тыс. га косточковых (сливы, вишни и т. д.) садов и 0,1 тыс. га ягодников.

Яблони
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Крыму защищено страхованием 1,4 тыс. га, из них 0,9 тыс. га — это виноградники.

— Резкое похолодание и снегопады отмечаются на Северном Кавказе с конца марта, на Кубани и в Крыму — со второй недели апреля. До прихода холодов в данной зоне отмечались теплая и бесснежная зима, с температурами в марте до +20 ...+25 градусов. Однако позже произошло снижение температуры воздуха до отрицательных значений. Отмечаются факты ухода под снег цветущих плодовых деревьев, — сообщили в Национальном союзе агростраховщиков.

Семена года: как аномально теплая зима повлияет на урожай в 2025-м
С чем связано потепление и какие культуры могут оказаться под угрозой

В организации отметили, что в 2024 году в начале мая в России также наблюдались возвратные заморозки в европейской части страны — они привели к повреждению более 19 тыс. га посадок. В связи с отсутствием страховой защиты этого направления сельхозпроизводства, правительство по поручению президента 19 сентября 2024 года выделило из резервного фонда почти 931 млн рублей на компенсацию ущерба аграриям, выращивающим фрукты и ягоды. Помощь была направлена сельхозпроизводителям Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Пензенской, Саратовской областей.

— Судьба урожая будет зависть от множества факторов — как долго продлятся морозы, насколько будут низкими температуры. -4 градуса — это критичное значение для плодовых деревьев. Особенно нежные — это цветы абрикосов, которые зацветают первыми, и черешни. Менее чувствительно — яблони, так как у нее цветы появляются позже, — сказал «Известиями» экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.

Заморозки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, второй важный аспект, который нужно учитывать, заключается в том, что при температуре ниже +10 градусов растения перестают опылять пчелы. Поэтому если похолодание продлится длительное время, а температура будет в плюсовом диапазоне, но тепла будет недостаточно для опыления, то это тоже негативно скажется на урожае фруктов.

Любые заморозки ниже -2 ...-4 градусов снижают урожайность, заявил «Известиям» председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. По его словам, учитывая климатические изменения, внедрение природоподобных агротехнологий и переход на адаптированные, устойчивые сорта и гибриды становится обязательным для сельхозпроизводителей.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир