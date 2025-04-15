Холодно-зелено: до 40% урожая фруктов может лишиться юг РФ из-за заморозков

До 40% урожая фруктов могут лишиться из-за заморозков некоторые регионы на юге и в Центральной России — Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Брянская область и другие. Об этом «Известиям» рассказали в Союзе садоводов России и подтвердили аграрии в регионах. Больше всего пострадали абрикосы, персики, черешня. В Минсельхозе отметили, что ущерб подсчитают после стабилизации погоды. В Национальном союзе агростраховщиков полагают, что непогода может негативно сказаться на урожае на площади не менее 4,7 тыс. га.

Возвратные заморозки губят абрикосы

Заморозки, пришедшие в южные и центральные регионы России после 12 апреля, могут погубить до 40% урожая фруктовых деревьев. Речь идет, в частности, о Краснодарском и Ставропольском краях, Крыме, Брянской области и других субъектах. Об этом «Известиям» рассказали аграрии в этих регионах.

— Исходя из информации, которую мы получили от садоводов, речь идет о потерях урожая косточковых до 40%. При этом в каких-то районах погибло, например, до 100% урожая абрикосов, — заявила «Известиям» глава Союза садоводов России в Республике Крым Татьяна Олейник.

Фото: TASS/Matthias Bein

По ее словам, заморозки оказались неожиданными и продолжались в республике практически неделю , при этом три-четыре дня подряд температура доходила до -4 градусов. Такие условия могут уничтожить завязавшийся плод, подчеркнула Татьяна Олейник. Кто-то успел принять меры по спасению деревьев (утепление, задымление, опрыскивание), но кто-то не успел спасти ничего. В первую очередь, по ее словам, речь идет об абрикосах, персиках, черешне — именно они пострадали больше всего.

С такой оценкой согласна руководитель Брянского регионального отделения Союза садоводов Ольга Бондарева.

— Заморозки в нашем регионе очень серьезно повредили урожай плодовых деревьев. Все почки, которые успели распуститься, уже побило морозом. Это, в первую очередь, яблоня, вишня, груши. Поэтому потери будут не меньше, чем в Крыму, — пояснила она в беседе с «Известиями».

Еще одним субъектом, который пострадал от непогоды, стал Краснодарский край, где в последние дни температура в отдельных районах падала до -6 градусов.

— То, что после такого похолодания будут потери урожая, понятно даже далекому от сельского хозяйства человеку. Морозы в период вегетации и цветения садов, конечно, сказываются негативно, — заявил председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Краснодарского края Александр Шипулин.

Фото: TASS/Matthias Bein

По его словам, аграрии очень переживают и как могут борются с непогодой, но чем всё это закончится на фоне осенней и зимней засухи, сказать сложно.

О заморозках до -6 градусов с 12 по 15 апреля сообщили в МЧС по Карачаево-Черкесской Республике. «Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

МСЧ Ростовской области также оповестило население о ночных морозах до -4 градусов с 15 по 17 апреля. В Волгоградской области 15 апреля из-за аналогичной температуры будет установлен «оранжевый» уровень опасности.

Критической ситуация сложилась и для Ставропольского края. Как сообщили 14 апреля в местном Минсельхозе, из-за заморозков аграрии могут недополучить до 40–50% урожая слив, абрикосов и персиков. В лучшем положении семечковые деревья — яблони, груши. Как отметили в министерстве, до конца недели специалисты более детально оценят ситуацию по всем культурам. Там также отметили, что озимые от заморозков не пострадали. Ранее в МЧС сообщали, что заморозки в субъекте продлятся с 12 по 15 апреля, а температура опустится до -5 градусов.

Спасет ли аграриев страховка

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что возвратные заморозки в России, в том числе на территории садоводческих субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, довольно частое явление.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В отдельные годы даже в южных регионах страны возвратные заморозки в период цветения плодовых культур могут повторяться по три-четыре раза в сезон, — отметили в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что провести анализ ущерба возможно исключительно по итогам обследования плодовых насаждений после стабилизации температурного режима.

— Соответственно, делать выводы и оценивать возможный ущерб от наступивших возвратных заморозков в настоящее время преждевременно, — полагают в министерстве.

Как сообщили «Известиям» в Национальном союзе агростраховщиков (НСА), предварительно заморозки на юге России могут навредить многолетним плодовым сельхозкультурам. В зоне риска находятся сады, виноградники и ягодники, застрахованные на площади не менее 4,7 тыс. га по действующим договорам страхования с господдержкой.

В пресс-службе объединения также сообщили, что больше всего посадок плодовых культур застраховано в Краснодарском крае — 2,1 тыс. га. В том числе это 1,1 тыс. га виноградников, 0,7 тыс. га семечковых (яблони, груши и др.), 0,2 тыс. га косточковых (сливы, вишни и т. д.) садов и 0,1 тыс. га ягодников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Крыму защищено страхованием 1,4 тыс. га, из них 0,9 тыс. га — это виноградники.

— Резкое похолодание и снегопады отмечаются на Северном Кавказе с конца марта, на Кубани и в Крыму — со второй недели апреля. До прихода холодов в данной зоне отмечались теплая и бесснежная зима, с температурами в марте до +20 ...+25 градусов. Однако позже произошло снижение температуры воздуха до отрицательных значений. Отмечаются факты ухода под снег цветущих плодовых деревьев, — сообщили в Национальном союзе агростраховщиков.

В организации отметили, что в 2024 году в начале мая в России также наблюдались возвратные заморозки в европейской части страны — они привели к повреждению более 19 тыс. га посадок. В связи с отсутствием страховой защиты этого направления сельхозпроизводства, правительство по поручению президента 19 сентября 2024 года выделило из резервного фонда почти 931 млн рублей на компенсацию ущерба аграриям, выращивающим фрукты и ягоды. Помощь была направлена сельхозпроизводителям Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Пензенской, Саратовской областей.

— Судьба урожая будет зависть от множества факторов — как долго продлятся морозы, насколько будут низкими температуры. -4 градуса — это критичное значение для плодовых деревьев. Особенно нежные — это цветы абрикосов, которые зацветают первыми, и черешни. Менее чувствительно — яблони, так как у нее цветы появляются позже, — сказал «Известиями» экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, второй важный аспект, который нужно учитывать, заключается в том, что при температуре ниже +10 градусов растения перестают опылять пчелы. Поэтому если похолодание продлится длительное время, а температура будет в плюсовом диапазоне, но тепла будет недостаточно для опыления, то это тоже негативно скажется на урожае фруктов.