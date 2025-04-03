Лунный посевной календарь на апрель 2025 года: таблица для огородника и садовода

Считается, что Луна в зависимости от фазы, в которой находится, может оказывать определенное влияние на рост и развитие растений. Поэтому огородники в сельскохозяйственных работах нередко прибегают к использованию лунного посевного календаря, чтобы выбрать подходящее время для посева или прополки растений. Следование рекомендациям экспертов в данной области может помочь вырастить здоровый и богатый урожай. Лунный посевной календарь на апрель 2025 года — в материале «Известий».

Лунный посевной календарь на апрель 2025: благоприятные дни

Люди тысячелетиями наблюдали за природными явлениями и их влиянием на жизнь и окружающую среду. Создание Лунного календаря приписывают жителям Месопотамии — шумерам. Они заметили, что естественный спутник Земли меняет свою форму на небосводе в течение месяца и что эти метаморфозы совпадают с определенными изменениями в окружающем мире.

Одна из самых очевидных взаимосвязей, которые они обнаружили, касалась приливов и отливов, вызванных лунным притяжением. Рыбаки и жители прибрежных районов обращали внимание, что морские воды поднимаются и опускаются в зависимости от фаз Луны. Это натолкнуло их на мысль о влиянии земного спутника на воду в целом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Так как растения во многом зависят от воды, было логично предположить, что Луна может воздействовать и на них. Сельскохозяйственные общества начали вести наблюдения за тем, как Луна соотносится с ростом культур. Было зафиксировано, что всходы, посаженные в определенные фазы Луны, растут лучше, чем те, что посажены в другой период.

Древние земледельцы также замечали, что растения, высаженные на растущей Луне, развиваются более активно, особенно если речь шла о культурах с надземными плодами: пшеница, виноград или кукуруза. При этом корнеплоды лучше росли при убывающей Луне.

Постепенно эти наблюдения преобразовались в лунные календари, которыми пользовались шумеры, египтяне, греки, римляне и другие цивилизации. Такие календари подсказывали людям, когда лучше сеять, поливать, обрезать растения и собирать урожай.

Кроме того, Луна у древних цивилизаций ассоциировалась с различными божествами плодородия, такими как Исида в Египте или Селена в Греции, что еще больше укрепляло ее важность в аграрной культуре. В некоторых культурах даже существовали ритуалы, направленные на то, чтобы заручиться благосклонностью земного спутника перед посевами.

Фото: Global Look Press/Inderlied/Kirchner-Media via www

Эти знания передавались из поколения в поколение, совершенствуясь и адаптируясь к местным условиям, пока в эпоху Нового времени не появились научные исследования, подтверждающие или уточняющие древние наблюдения.

Фазы Луны оказывают разное влияние на растения, поскольку они связаны с движением влаги и жизненных сил внутри них. Зная, как каждая фаза действует на рост и развитие культур, можно планировать садово-огородные работы так, чтобы они принесли наилучший результат.

В период новолуния спутник Земли скрыт из виду и почти не оказывает влияния на рост растений. В это время все силы сосредоточены в корнях, а надземная часть развивается слабо. Поэтому сеять и сажать ничего не стоит — семена плохо прорастают, а молодые саженцы слабо укореняются. Зато новолуние подходит для удаления сорняков, прореживания грядок, рыхления почвы и борьбы с вредителями, а также обрезки старых или больных ветвей у деревьев и кустарников.

Когда Луна начинает расти, силы растений устремляются вверх, стебли и листья активно развиваются. Это лучшее время для посадки культур, дающих плоды над землей, например, огурцов, перцев, кабачков и ягодных кустарников. В этот период можно вносить удобрения, делать прививки деревьев и обильно поливать растения — они лучше усваивают влагу и питательные вещества.

Фото: Global Look Press/Matthias Bein

Полнолуние — время наибольшей активности растений. Все процессы в них максимально ускорены, но в то же время корни становятся более хрупкими. Поэтому посадка и пересадка в этот день нежелательны. Лучше всего использовать это время для сбора урожая. Также полнолуние подходит для заготовки трав, засолки, сушки и консервации овощей и фруктов.

Когда Луна убывает, силы растений постепенно возвращаются к корням, а надземная часть растет медленнее. Это лучший момент для посадки и пересадки корнеплодов — моркови, свеклы, редьки, картофеля и лука. Также это удачное время для обрезки растений, удаления слабых побегов, окучивания и подкормки почвы. В убывающую Луну можно бороться с вредителями и сорняками, так как они в этот период ослаблены.

Лунные фазы в апреле 2025 года:

— Растущая Луна: 31 марта – 13 апреля;

— Полнолуние: 13 апреля;

— Убывающая Луна: 14–27 апреля;

— Новолуние: 27 апреля;

— Растущая Луна: 28 апреля – 2 мая.

Фото: TASS/Frank May

В то время как май приносит обильное цветение растений и создает идеальные условия для их опыления, апрель становится периодом активной подготовки: садоводы высаживают семена, ухаживают за рассадой и подготавливают саженцы к перемещению в открытый грунт.

Благоприятные дни для посева разных культур в апреле 2025 года:

— Томаты, перцы, баклажаны: 1, 4, 5, 14, 15, 23, 24, 25 апреля;

— Огурцы: 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25 апреля;

— Капуста: 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25 апреля;

— Корнеплоды (морковь, свекла, редька): 1, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 апреля;

— Петрушка, укроп, салат: 1, 4, 5, 14, 15, 23, 24, 25 апреля.

График посадок на апрель 2025: неблагоприятные дни

В апреле, несмотря на активную подготовку к дачному сезону, существуют определенные виды работ, от которых лучше воздержаться, так как они могут негативно сказаться на росте и развитии растений.

В первой половине месяца в некоторых регионах почва еще может быть недостаточно прогретой. Посадка семян и рассады в холодный грунт может привести к их загниванию или замедлению роста. Особенно чувствительны к температуре огурцы, томаты, баклажаны, перцы и теплолюбивые цветы (например, петуния).

В апреле многие плодовые деревья уже начинают пробуждаться, и активное движение сока может привести к обильному выделению жидкости из срезов. Это ослабляет растение, делает его уязвимым для болезней и вредителей, поэтому обрезать ветки также рекомендуется заранее.

Фото: Global Look Press/Matthias Bein

Если обрезку не сделали в марте, то в апреле можно лишь слегка корректировать крону, удаляя сухие и поврежденные ветки. Если опрыскать растения химическими препаратами или стимуляторами роста в солнечную погоду, можно вызвать ожоги листьев. Лучше проводить обработку утром или вечером, в пасмурную, но сухую погоду.

В полнолуние 13 апреля не рекомендуется сеять и сажать любые культуры, так как влияние Луны может замедлить рост растений. Однако можно проводить рыхление почвы, борьбу с вредителями, санитарную обрезку сухих веток.

В новолуние и за пару дней до него 26–28 апреля 2025 года растения наиболее уязвимы, их рост замедляется. Лучше воздержаться от посадки, пересадки и прививок. Можно заняться подготовкой почвы, ремонтом теплиц, инвентаря, планированием грядок.

График посадок для садовода и огородника на апрель 2025 года

Апрель — идеальное время для посадки многих цветов, так как почва уже прогревается, а впереди еще достаточно времени для их укоренения и роста. В этом месяце можно высаживать как однолетние, так и многолетние растения, а также луковичные и клубневые культуры. Благоприятные дни для посева цветочных культур:

— Однолетники: 4, 5, 9, 11, 12, 15, 23, 24 апреля;

— Многолетники: 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 24, 25 апреля;

— Луковичные и корневищные: 1, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 24, 25 апреля.

Фото: Global Look Press/Alexander Legky

Комнатные растения нуждаются в периодическом обновлении почвы, поскольку со временем грунт теряет питательные вещества, становится плотным и менее воздухопроницаемым. В результате в нем накапливаются излишние соли и микроэлементы, способные негативно сказаться на здоровье корневой системы.

Оптимальное время для пересадки — весна, начиная с марта, когда растение пробуждается после зимнего периода и активно развивается.

Существует три основных типа пересадки:

— Полная — включает в себя тщательное очищение корневой системы и полную замену старого субстрата;

— Частичная — подразумевает обновление почвы без нарушения корневого кома;

— Обновление верхнего слоя проводится при появлении белого налета на поверхности грунта.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Anastasiia Yani

При выборе грунта для пересадки не рекомендуется использовать землю с улицы, так как ее состав может не подходить для домашних растений. Перед применением почвосмесь следует обеззаразить, например, прогреть в духовом шкафу при высокой температуре.

В апреле 2025 года благоприятными днями для пересадки комнатных растений считаются: 1–3, 8–11, 21, 25, 29 и 30 числа.

Во второй весенний месяц садовники также приступают к высадке саженцев плодовых деревьев и кустарников. Опытные садоводы высаживают яблони из-за их устойчивости к различным климатическим условиям. Груши и вишни предпочитают солнечные места для высадки, а черешня требует защиты от холодных ветров.

Согласно лунному посевному календарю, наиболее подходящими днями для посадки плодовых деревьев и кустарников в апреле 2025 года являются:

— Яблоня, груша, слива, вишня, черешня: 2–3, 19, 29–30 апреля.

— Смородина, крыжовник, малина, ежевика: 2–3, 6, 19, 24–25, 29–30 апреля.

— Виноград: 3, 6, 12, 19, 24–25, 29–30 апреля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Для подготовки ягодных растений к сезону необходимо выполнить несколько важных действий. Для земляники и клубники сначала нужно удалить укрывающий материал, подрезать усики, а затем очистить участок от мусора и сухих листьев.

После этого следует аккуратно прорыхлить почву между рядами на глубину 4–5 сантиметров и внести удобрения, которые обогатят землю питательными веществами. Что касается смородины, необходимо удалить поврежденные почки, а если планируется размножение черенками, то их нужно обрезать так, чтобы нижний срез был сделан под почкой, а верхний — на 1–1,5 см выше.

Черенки сажают в рыхлую почву под наклоном, оставив одну почку на поверхности, а затем увлажняют землю и мульчируют ее. Для малины стоит провести обрезку, оставляя побеги до сформированной почки, а затем прорыхлить почву и внести как органические, так и минеральные удобрения. После этого насыпают слой мульчи в 3–6 сантиметров, чтобы защитить корни от перегрева и сохранить влажность в почве.

Воздержаться от садовых работ следует 13, 26, 27 и 28 апреля.