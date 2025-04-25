Лунный посевной календарь на май: точный график для огородника и садовода

Май считается одним из самых активных месяцев у садоводов, когда практически на всей территории страны уже высаживают растения, а в южных регионах даже успевают собрать ранний урожай. С давних пор люди были склонны верить, что на рост и развитие растений может оказывать влияние естественный спутник Земли: всё зависит от фазы, в которой он находится. Ввиду этого нередко садовники и огородники и сегодня сверяют сроки проведения сельскохозяйственных работ с лунным календарем. Это позволяет выбрать оптимальное время как для посева, так и для прополки растений. Четкое следование рекомендациям экспертов в этой области может помочь вырастить богатый и здоровый урожай. График посадок на май 2025 года — в материале «Известий».

Лунный посевной календарь на май 2025: благоприятные дни

В течение многих тысячелетий человечество занималось тщательным наблюдением за природными явлениями и анализировало их влияние на жизнь человека и окружающую среду. Создание лунного календаря приписывают жителям Месопотамии. Именно эта древняя цивилизация обратила внимание на визуальные изменения Луны на небе и на то, как они воздействуют на окружающий мир.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Жданов

Одним из первых таких наблюдений стали приливы и отливы, напрямую связанные с лунным притяжением. Рыбаки и жители прибрежных районов подметили: уровень моря меняется в зависимости от фазы Луны. Это дало основание предположить, что земной спутник способен воздействовать на всю воду планеты.

Так как рост растений напрямую зависит от влаги, земледельцы начали сопоставлять фазы Луны с аграрными работами. Они обратили внимание, что посевы, сделанные в определенные периоды, развиваются лучше. Особенно активно росли культуры с надземными плодами, высаженные на растущей Луне — виноград, пшеница, кукуруза. А вот корнеплоды, наоборот, давали лучший результат, если их сажали на убывающей Луне.

Эти наблюдения со временем оформились в первые аграрные календари, которыми пользовались шумеры, египтяне, древние греки и римляне. Они подсказывали, когда лучше сеять, поливать, обрезать растения или собирать урожай.

Луна среди земледельцев приобрела почти священный статус: в разных культурах ее связывали с богинями плодородия — Исидой, Селеной, и даже проводили ритуалы, чтобы заручиться их покровительством.

С развитием науки многие из древних знаний были подтверждены. Сегодня влияние лунных фаз на растения связывают с движением сока и влаги внутри них. В новолуние все процессы замирают, корни концентрируют силу — поэтому это время подходит для прополки, рыхления и борьбы с вредителями, но не для посадки.

С ростом Луны энергия начинает подниматься вверх: развивается надземная часть растений. Это удачный период для посева томатов, огурцов, перцев, ягодных кустарников, внесения удобрений и полива.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В полнолуние растения достигают максимальной активности, но становятся уязвимыми. Сажать не рекомендуется, а вот собирать урожай, заготавливать травы — самое время.

Когда Луна убывает, жизненные силы возвращаются к корням. Это лучшее время для посадки картофеля, моркови, редьки, обрезки веток и борьбы с вредителями, так как они в этот период ослаблены. Соблюдая рекомендации лунного посевного календаря, можно существенно повысить шансы на обильный и здоровый урожай.

В мае лунный календарь будет включать следующие фазы:

— растущая Луна (1–11 мая);

— полнолуние в знаке зодиака Скорпион (12 мая);

— убывающая Луна (13–26 мая);

— новолуние в знаке зодиака Близнецы (27 мая);

— растущая Луна (28–31 мая).

Май — ключевой месяц в садово-огородном сезоне, основная масса посадок приходится на его теплые дни. Именно в это время у большинства культур наступает оптимальный срок для посева в открытый грунт или для высадки подросшей рассады.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Огородники сажают в мае множество овощей, зелень, а также начинают ухаживать за многолетними культурами. Выбор растений для посадки зависит от климатической зоны, конкретных погодных условий года, особенностей почвы, прогрева воздуха и грунта. Май приносит обильное цветение растений и создает идеальные условия для их опыления. Наиболее благоприятными днями для посадки различных культур считаются: 1–3, 6–8, 10–14, 16, 18, 21, 22, 30 мая​.

В мае в центральной полосе России в открытый грунт обычно высаживают холодостойкие культуры: морковь, свеклу, редис, репу, редьку, укроп, петрушку, шпинат, салат. Также это хорошее время для посадки картофеля, лука, чеснока (весенняя посадка), хрена и многолетних пряных трав. С 10-х чисел, когда обычно минует угроза заморозков, в почву начинают высаживать рассаду капусты — белокочанной, цветной, брокколи, пекинской.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Во второй половине мая, особенно ближе к концу месяца, с наступлением устойчивого тепла, огородники сажают теплолюбивые культуры: томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву. Фасоль, бобы, горох, кукуруза — тоже частые гости на грядках в этом месяце. Особое внимание уделяется подготовке почвы, рыхлению, внесению удобрений и подкормке — майские посадки требуют плодородной среды, чтобы культура успела развиться до жары.

Наиболее благоприятные дни для высадки разных культур в мае 2025 года:

— Томаты, огурцы, перцы, баклажаны: 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30 мая.

— Кабачки, тыква, патиссоны: 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30 мая.

— Капуста (включая цветную, брокколи, пекинскую, кольраби): 2, 3, 11–13, 16, 18, 21, 22, 29, 30 мая.

— Картофель, топинамбур: 2, 3, 6–8, 11–14, 16, 18, 29, 30 мая.

— Морковь, свекла, репа, сельдерей (корневой): 2, 3, 6–8, 11–13, 16, 18, 29, 30 мая.

Фото: Global Look Press/F. Hecker

— Редис, редька, дайкон: 2, 3, 6–8, 16, 18, 21, 22, 29, 30 мая.

— Лук на зелень, лук-севок, чеснок, хрен: 2, 3, 6–8, 11–14, 16, 18, 29, 30 мая.

— Зелень (салат, укроп, петрушка, шпинат и др.): 2, 3, 21, 22, 29, 30 мая.

— Горох, бобы, фасоль: 1, 16, 18 мая.

— Земляника, клубника: 1, 21, 22 мая.

График посадок на май 2025: неблагоприятные дни

Несмотря на то что май считается одним из самых благоприятных месяцев для посевной кампании, не все растения стоит сажать в это время. Причин несколько: погодные риски, неподходящая температура почвы, физиология самой культуры и влияние лунного цикла. Некоторые растения при ранней майской посадке могут не прижиться, слабо развиваться или даже погибнуть.

Фото: Global Look Press/IMAGO

В первую очередь, не рекомендуется сажать в открытый грунт в начале мая теплолюбивые культуры. Эти растения крайне чувствительны к температурным колебаниям, а майские заморозки (в ряде регионов они возможны вплоть до середины месяца) могут повредить или полностью погубить нежную рассаду.

Даже если днем тепло, ночные похолодания способны серьезно затормозить рост или вызвать стресс у растений. Посев этих культур стоит отложить до тех пор, пока почва не прогреется до стабильных +15...+18 °C, а угроза заморозков окончательно не минует.

Также не стоит сажать в мае озимые культуры — такие, как озимая рожь, озимая пшеница, чеснок озимый. Эти растения требуют определенного температурного режима осенью и покоя зимой. Весенняя посадка для них неэффективна, так как они не смогут полноценно развиться и дать ожидаемый урожай.

Кроме того, важно не сеять в мае культуры, которым требуется длинный световой день и умеренная жара — ревень, щавель, пастернак, — если они не были посеяны заранее. В условиях быстрого повышения температуры они могут стремительно уйти в стрелку (цветение), особенно если в почве будет недостаточно влаги.

Фото: Global Look Press/F.Hecker

Неблагоприятными днями для работ в огороде считаются 4, 19, 23, 26 и 27 мая. В этот период следует ограничиться рыхлением, прополкой, санитарной обрезкой и обработкой от вредителей.

График посадок садовода и огородника на май 2025

Май идеально подходит для посадки декоративных деревьев, кустарников, цветов, как многолетников, так и однолетников. Однако сроки посадки и выбор растений зависят от региона, погодных условий, степени прогрева почвы, влажности.

В начале месяца рекомендуется утеплять молодые посадки при резком похолодании, особенно в средней полосе и северных регионах. Также после дождей желательно рыхлить почву, чтобы предотвратить образование корки и застоя влаги, опасного для клубней и корневищ. Если стоит засуха — обязательно поливать новые посадки, особенно ветрозащищенные участки.

В начале мая, если позволяет погода, можно высаживать многолетние цветы: пионы, флоксы, ландыши, лилии. При этом высадку производить следует в пасмурные дни или по вечерам, чтобы избежать чрезмерного солнечного воздействия на свежепосаженное растение.

Фото: Global Look Press/Perry Mastrovito

Середина месяца благоприятна для высадки однолетников: бархатцев, цинний, львиного зева, шалфея и агератума. К этому времени почва прогревается достаточно хорошо, а ночные температуры уже редко опускаются ниже нуля.

Также в мае можно сажать клубнелуковичные — георгины, гладиолусы, бегонии, если почва прогрелась. Важно, чтобы не было угрозы заморозков — эти культуры теплолюбивые.

Май — отличное время для посадки декоративных кустарников: сирени, жасмина, спиреи, кизильника и других. Кустарники с закрытой корневой системой (в контейнерах) можно сажать весь месяц. А вот саженцы с открытой корневой системой — только в начале мая, пока не началось активное сокодвижение и распускание листвы.

Последний весенний месяц отлично подходит для высадки декоративных деревьев: рябины, клена, ивы шаровидной, сакуры и других. Для деревьев действуют те же правила: если саженцы с закрытой корневой системой, высадка возможна в любое время месяца, с открытой — как можно раньше, до начала активной вегетации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Урожай в мае в большинстве регионов России, особенно в средней полосе, еще довольно скромный, но всё же некоторые культуры уже можно собрать — особенно в случае, если весна была ранней и теплой или если растения были высажены заранее в теплице под пленочным укрытием.

Основными условиями для получения майского урожая являются: ранняя посадка (часто еще в марте-апреле), использование парников, а также устойчиво теплая погода без возвратных заморозков.

В первую очередь в мае можно собрать урожай зелени. Это укроп, шпинат, салат, листовая горчица, зеленый лук (из севка или из многолетнего лука), петрушка. Эти культуры растут быстро, особенно если посеяны еще в апреле — уже через 20–30 дней после появления всходов можно срезать первую зелень.

Также к маю в теплом климате или в закрытом грунте созревает редис — один из самых скороспелых овощей. При условии хорошего освещения и полива он дает урожай через 20–25 дней после посева. Ранние сорта редиски особенно популярны среди дачников именно как «майский» урожай.

Некоторые огородники получают в мае первую молодую зеленую капусту (пекинскую или раннюю белокочанную), если она выращивалась через рассаду в теплице. Ее можно срезать в стадии «салатной» зрелости, не дожидаясь полного формирования кочана.

Фото: Global Look Press

Если был высажен ранний чеснок под зиму, в мае у него уже отрастают мощные зеленые перья, которые можно использовать в кулинарии. То же касается щавеля — многолетнего растения, которое оживает сразу после схода снега.

Кроме того, в южных регионах, на защищенных участках или в теплицах, к концу мая могут поспевать первые ягоды — земляника и клубника ранних сортов. Особенно это возможно, если грядки были мульчированы, растения подкормлены и защищены от холодов. В тепличных условиях такие ягоды могут появиться в последние недели месяца.