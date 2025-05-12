Синоптик спрогнозировала ливни и порывистый ветер на неделе в Москве

На неделе с 12 мая в Москве и области ожидается дождливая и ветреная погода. Однако к выходным температура воздуха приблизится к климатической норме. Об этом 12 мая «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Вместе с тем Позднякова подтвердила заявление Гидрометцентра о том, что в Москве и области до утра 13 мая вводится оранжевый уровень погодной опасности. По ее словам, погода в Москве и области действительно может опуститься до –1 градуса. Она отметила, что в некоторых регионах Центральной России температура может упасть и до более низких значений.

«Заморозки уже практически везде состоялись, то есть я думаю, что те, кто пережил там –3…–4 градуса, для них –1 — это уже не является опасным. Всё, что могло, всё уже замерзло», — заявила Позднякова.

Она также утверждает, что более неприятным, чем заморозки в ночь на 13 мая, будет погода в этот день.

«Для столичного региона самым неприятным моментом будет то, что завтра днем у нас ожидаются дожди, местами сильные. И температура воздуха из-за этого будет невелика — всего где-то +10…+12 градусов, максимум то, что мы ожидаем на завтрашний день», — объяснила синоптик.

Кроме того, дожди ожидаются и в среду, однако температура воздуха начнет повышаться: ночью в Москве в пределах +3…+5, а по региону — +2…+7 градусов тепла. Дневная же температура — +12…+17 градусов.

«Но в среду мы ожидаем, несмотря на то что ветер сменится на юго-западный, он будет довольно порывистый, где-то порывы 12–17 метров в секунду, поэтому вот такого наступления тепла или там приближения мы пока не ощутим», — заявила Позднякова.

Впрочем, в четверг и пятницу ожидается более комфортная погода, по словам специалиста. Возможны небольшие кратковременные дожди, а температура воздуха начнет повышаться. Так, в пятницу столбик термометра достигнет +4…+9 градусов ночью, а днем — +14…+19 градусов.

Синоптик поделилась: к выходным погода приблизится к климатической норме. В субботу в Москве и по области ночью ожидается +7…+12 градусов, днем — +15…+20 градусов. Однако сохранится юго-западный ветер.

Ранее, 12 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что в ближайшие дни заморозки ожидаются на территориях Сибирского, Центрального, Южного, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. По его словам, в регионах Центральной России в ближайшие дни могут наступить заморозки до –5 градусов, а в Крыму ожидается понижение температуры до –2 градусов в ночное время.