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«Оранжевый» уровень опасности из-за заморозков продлили в Москве до 13 мая

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В Москве до 13 мая продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 06:00 понедельника, 12 мая, до 10:00 вторника, 13 мая, уточняет сайт kp.ru. По данным специалистов, в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются заморозки до –1 градуса.

Жителей столичного региона призвали к внимательности и осторожности, особенно при переходе дорог и улиц, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Водителей попросили соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, обгонов, перестроений, сообщает 360.ru. На скользкой дороге не стоит резко тормозить.

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В этот же день в Москве водителям рекомендовали выезжать в город утром в понедельник, 12 мая, только на зимней резине из-за заморозков. Автомобилистов призвали к бдительности на подъемах и спусках с эстакад и мостов.

Ранее, 11 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что постепенное потепление прогнозируется в Москве к концу предстоящей рабочей недели. Сначала может потеплеть до +11 градусов, а затем — до +10…+15 градусов. Однако температура всё равно останется ниже нормы, пишет «Москва 24».

9 мая ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что только после 12 мая в регион начнут поступать теплые воздушные массы, а температура постепенно пойдет вверх. В период с 15 по 17 мая днем в Москве можно будет рассчитывать уже на +16…+17 градусов. Между тем синоптики предупреждают: повторения апрельской жары ожидать не стоит, сообщает Life.ru.

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