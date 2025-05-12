Водителей в Москве призвали не выезжать на летней резине из-за заморозков
В Москве водителям рекомендовали выезжать в город утром в понедельник, 12 мая, только на зимней резине из-за заморозков. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
Согласно прогнозам метеорологов, с утра в столице ожидаются заморозки. В этой связи не стоит выезжать в город на автомобилях с летней резиной. Лучше в таком случае использовать городской транспорт, пишет РИАМО.
Автомобилистов призвали к бдительности на подъемах и спусках с эстакад и мостов. Кроме того, их попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, а также не отвлекаться во время движения на телефон, сообщает агентство городских новостей «Москва».
11 мая специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в начале новой рабочей недели в столице и Подмосковье установится погода, характерная для октября, отмечает 360.ru. Ночью и утром с 12 по 14 мая столбик термометра опустится до 0...–5 градусов, пишет сайт kp.ru.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что постепенное потепление придет в Москву к концу предстоящей рабочей недели. Сначала может потеплеть до +11 градусов, а затем — до +10…+15 градусов, отмечает «Москва 24».
До этого сообщали, что снег ожидается в Москве с 12 по 15 мая. По-настоящему летняя погода наступит, по прогнозам, не раньше июня, весенний холод не собирается сдавать позиции, пишет Life.ru.