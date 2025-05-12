Спираль противостояния

Дели и Исламабад договорились о прекращении огня в очередном вооруженном конфликте, возникшем в результате террористического нападения международной исламистской террористической группировки «Фронт освобождения» (Resistance Front) на туристов в Пахалгаме в индийском штате Джамму и Кашмир 22 апреля — погибло 26 человек. Затем последовала ответная военная операция Индии «Синдур» против баз террористов, базирующихся на территории пакистанского Азад Кашмира и штата Педжаб.

Индия обвиняет Исламабад в организации теракта, укрывательстве террористов. На этом фоне она решила ответить действиями на земле, в воздухе и на море. Пакистан не заставил себя ждать — его армия нанесла удары ракетами и дронами по военной инфраструктуре. Эскалация конфликта между двумя непримиримыми противниками быстро раскручивалась, и с 7 мая боевые действия приняли широкомасштабный характер. Тем не менее 10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Нью-Дели и Исламабад достигли договоренности о прекращении огня. Сейчас ожидаются переговоры между противниками.



За последние 25 лет между Индией и Пакистаном возникали достаточно опасные вооруженные противостояния, грозящие перерасти в войну с применением ядерного оружия. Обе страны считаются неофициальными ядерными державами с 1998 года.

Подобные противостояния происходили в 2001–2002 годах, в 2008-м после террористической атаки на индийский Мумбаи, в 2019-м после очередной террористической атаки против Индии. Каждый раз наблюдатели говорили о серьезном риске применения ядерного оружия с обеих сторон. По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, у Индии 172 боеголовки, а у Пакистана — 170. Но всякий раз, к счастью, до их применения не доходило. И, очевидно, не дойдет и в этот раз.

Основные внешние державы, которые так или иначе, напрямую или косвенно задействованы в геополитике Южной Азии — а это прежде всего США, а также Китай, Россия, Великобритания и Саудовская Аравия, — прекрасно понимают природу конфликтного потенциала между Дели и Исламабадом. Речь идет о проблеме Кашмира, которая остается неразрешенной почти 75 лет. Именно она была причиной трех кровопролитных войн между соседями в XX веке. При этом она по-прежнему неразрешима, поскольку обе страны упорно настаивают на своих условиях. Причем Индия выступает категорическим против интернационализации этого решения, а Пакистан настаивает, наоборот, на участии международного сообщества. Эта проблема, собственно, и подтолкнула страны к приобретению оружия массового уничтожения.

Внешние акторы осознают взрывоопасность ситуации в Южной Азии. На самом остром этапе они предпринимают активные усилия, используют челночную дипломатию и посредничество, чтобы разрядить обстановку. В последнюю четверть века это бремя наиболее активно берут на себя США. Вашингтон находится в процессе стратегического диалога с Индией, в то же время оставаясь одним из основных поставщиков новейших вооружений Исламабаду. Не отстает от них и Китай, который не заинтересован в крупномасштабном вооруженном конфликте в соседнем регионе.

При этом есть несколько причин, которые вряд ли доведут конфликт до ядерной войны между Индией и Пакистаном. За последние несколько лет у обеих стран появилось высокотехнологичное новейшее оружие на основе развития цифровизации и науки. У них есть различные подразделения, способные вести боевые действие в киберпространстве. Они владеют новейшими видами обычных вооружений — ракеты, дроны. В таких условиях нет необходимости прибегать к ядерному оружию.

Несмотря на то что в обеих странах находятся националистические правительства, их лидеры, по сути, технократы, которые прекрасно осознают последствия применения ядерных вооружений. Кроме того, в обоих государствах приняты военные доктрины, где четко расписаны условия применения оружия массового уничтожения. Для Индии это принцип неприменения первыми. Для Пакистана, который не взял на себя такое обязательство, — это его использование как последнего средства сдерживания в случае риска катастрофического поражения страны и угрозы ее существованию. Ничего подобного до сих пор не наблюдалось.

Впрочем, каждый раз, когда спираль конфликта раскручивается вверх, становится меньше возможностей раскрутить ее вниз. Многое зависит от внешних и внутренних обстоятельств — какие правительства находятся в обеих странах у власти, усиливаются ли позиции террористических группировок в регионе, как реагируют остальные мировые игроки на происходящее в Южной Азии. Важно, чтобы возможности раскручивания спирали конфронтации вниз не иссякли. Для это требуется вовлечение обоих государств в международные режимы по контролю над вооружениями с зачетом их ракетно-ядерных потенциалов. Тогда мы сможем избегать ситуации, когда мир каждый раз будет находиться на грани ядерной пропасти. Кроме того, странам надо активнее заняться борьбой с терроризмом и заключить новые соглашения о неприменении ядерного оружия друг против друга. При этом серьезную помощь может оказать Россия, которая пользуется авторитетом и в Индии, и в Пакистане.

Автор — кандидат исторических наук, политолог-востоковед, эксперт по Южной Азии

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