Три человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Рыльску в Курской области

Три человека пострадали в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Рыльск. Об этом 11 мая сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. <...> По предварительной информации, три человека получили ранения», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Уточняется, что в результате атаки была серьезно повреждена гостиница на въезде в город. Также от взрывной волны были повреждены две машины и два частных дома. Еще три автомобиля получили осколочные повреждения.

Хинштейн подчеркнул, что все пострадавшие доставлены в Рыльскую центральную районную больницу (ЦРБ). Двое мужчин, получив серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы, находятся в тяжелом состоянии. Жизни третьей пострадавшей ничего не угрожает, она получила осколочные ранения предплечья и бедра. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, в ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу.

В Курской области 11 мая в результате атаки ВСУ беспилотно-летательным аппаратом (БПЛА) автомобиля в поселке Хомутовка пострадал пятилетний ребенок. Уточнялось, что родственники девочки самостоятельно доставили ее в ближайшее медучреждение. У нее обнаружили осколочные ранения спины и ноги.