При ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области ранена пятилетняя девочка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) автомобиль в поселке Хомутовка, в результате чего пострадал пятилетний ребенок. Об этом 11 мая сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня в поселке Хомутовка Хомутовского района вражеский дрон осуществил сброс взрывного устройства на гражданский автомобиль. К сожалению, в результате удара пострадал пятилетний ребенок», — следует из публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что родственники самостоятельно доставили девочку в ближайшее медучреждение. При осмотре врачи обнаружили осколочные ранения спины и ноги. Родители ребенка при атаке не пострадали.
В Курской области 9 мая в результате обстрела военнослужащими ВСУ пострадал 65-летний мужчина. Сообщалось, что у пожилого мужчины множественные осколочные ранения тела. Ему оказали первую медицинскую помощь.