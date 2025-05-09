Пожилой мужчина пострадал из-за атаки ВСУ в Курской области

В Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 65-летний мужчина. Об этом 9 мая сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня враг обстрелял село Званное Глушковского района, удар пришелся по жилому дому. В результате обстрела пострадал 65-летний мужчина», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, у пожилого мужчины множественные осколочные ранения тела. Ему оказали первую медицинскую помощь. Кроме того, в ближайшее время мужчина будет доставлен в больницу.

7 мая Хинштейн сообщил, что украинские боевики атаковали два предприятия в Курской области. Уточнялось, что удар был нанесен по автотранспортному цеху ООО «Промсахар» в поселке имени Куйбышева Рыльского района, в результате чего были повреждены крыша, окна, фасад, экскаватор и автомобили сотрудников.