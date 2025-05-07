Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два предприятия в Курской области. Об этом 7 мая сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Украинские преступники продолжают наносить варварские удары по нашей территории», — написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что удар был нанесен по автотранспортному цеху ООО «Промсахар» в поселке имени Куйбышева Рыльского района, в результате чего повредились крыша, окна, фасад, экскаватор и автомобили сотрудников.

Кроме того, в результате еще одной атаки обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили бройлерный цех птицефабрики АО «Черкизово» в деревне Бекетово Горшеченского района.

Как сообщает врио губернатора, жертв и пострадавших в обоих случаях нет.

Ранее в этот же день ВСУ атаковали населенные пункты Гончаровка и Теткино в Суджанском районе Курской области. При ударах пострадали два человека, которые были доставлены в Курскую областную больницу.