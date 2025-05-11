Более 450 вылетов рейсов задержаны в аэропорту Атланты из-за проблем на ВПП
Более 450 рейсов были задержаны из-за проблем с оборудованием на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Атланты в США. Об этом 11 апреля сообщило агентство Associated Press.
«Сотни рейсов были задержаны в аэропорту Атланты — одном из самых загруженных в мире — в воскресенье из-за проблемы с оборудованием взлетно-посадочной полосы», — следует из публикации.
Уточняется, что по состоянию на 13:00 (20:00 по мск) было задержано более 200 вылетающих и свыше 250 прибывающих рейсов. Как отмечает агентство, специалисты работают над устранением проблем.
Агентство Reuters 7 марта сообщило, что неудачный запуск корабля Starship компании SpaceX повлиял на маршруты около 240 рейсов в США. При этом средняя задержка 171 самолета составила 28 минут.