Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о 39 перехваченных БПЛА над регионами России
Мир
Трамп усомнился в готовности НАТО помочь США
Мир
Израиль допустит ограниченное число мусульман из Палестины на Храмовую гору в Рамадан
Общество
В Москве зафиксирован первый весенний рекорд тепла
Мир
Орбан указал на мировую изоляцию Евросоюза
Общество
В Санкт-Петербурге полиция задержала пропавшего 18 лет назад без вести мужчину
Мир
В АдГ призвали изменить конституцию ФРГ ради собственного ядерного оружия
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 7 марта
Армия
Бойцы казачьего полка поразили дронами пехоту ВСУ в приграничье Курской области
Мир
Трамп призвал уволить пренебрегающих обязанностями чиновников
Общество
Более 80% россиян назвали цветы обязательным атрибутом 8 Марта
Наука и техника
В РФ создали прототип транзистора для перспективной силовой электроники
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. м
Мир
Папа римский впервые за три недели госпитализации записал аудиообращение
Мир
Премьер Италии Мелони предложила включить Украину в действие пятой статьи НАТО
Мир
Численность бабочек в США сократилась на 22% с начала XXI века
Экономика
Опрос показал рост числа довольных своим финансовым положением россиянок
Сюжет:

SpaceX сообщила о потере связи с ракетой Starship во время испытательного полета

0
EN
Фото: REUTERS/Joe Skipper
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Компания SpaceX в пятницу, 7 марта, сообщила о потере связи с космическим кораблем Starship во время тестового запуска.

«Во время подъема Starship <...> связь была потеряна. Наша команда немедленно начала координировать действия с должностными лицами по безопасности для реализации заранее запланированных мер реагирования на непредвиденные обстоятельства», — говорится в заявлении компании в Х (бывш. Twitter).

Там добавили, что данные испытания будут проанализированы, чтобы найти причину инцидента.

Старт ракеты-носителя с космодрома в Техасе состоялся в 2:34 мск.

С неба на воду: успешная посадка Starship приблизит полеты на Луну
Как испытания ракетного комплекса Илона Маска повлияют на освоение дальнего космоса

Ранее, 4 марта, SpaceX отменила тестовый запуск ракеты Super Heavy без объяснения причин. Решение было принято всего за 40 минут до старта.

Последний пробный полет был осуществлен 17 января, но закончился неудачей. Вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту, после чего взорвалась.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025