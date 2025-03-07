SpaceX сообщила о потере связи с ракетой Starship во время испытательного полета

Компания SpaceX в пятницу, 7 марта, сообщила о потере связи с космическим кораблем Starship во время тестового запуска.

«Во время подъема Starship <...> связь была потеряна. Наша команда немедленно начала координировать действия с должностными лицами по безопасности для реализации заранее запланированных мер реагирования на непредвиденные обстоятельства», — говорится в заявлении компании в Х (бывш. Twitter).

Там добавили, что данные испытания будут проанализированы, чтобы найти причину инцидента.

Старт ракеты-носителя с космодрома в Техасе состоялся в 2:34 мск.

Ранее, 4 марта, SpaceX отменила тестовый запуск ракеты Super Heavy без объяснения причин. Решение было принято всего за 40 минут до старта.

Последний пробный полет был осуществлен 17 января, но закончился неудачей. Вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту, после чего взорвалась.