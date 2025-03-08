Неудачный запуск Starship задержал около 240 рейсов на территории США

Неудачный запуск корабля Starship компании SpaceX повлиял на маршруты около 240 рейсов в США. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

Как уточнили в FAA, из-за проблем с космическим мусором более двух десятков самолетов были вынуждены изменить маршрут полета. Средняя задержка 171 самолета составила 28 минут.

Также в четверг FAA заявило, что требует от SpaceX провести расследование инцидента с потерей корабля Starship.

Ранее в этот день SpaceX сообщила о потере связи с ракетой Starship во время испытательного полета. Старт ракеты-носителя с космодрома в Техасе состоялся в 2:34 мск.

4 марта SpaceX отменила тестовый запуск ракеты Super Heavy без объяснения причин. Решение было принято всего за 40 минут до старта.