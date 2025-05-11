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Индия ликвидировала более 100 боевиков в ходе операции «Синдур»

The Economic Times: Индия ликвидировала более 100 боевиков при операции «Синдур»
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Фото: AP Photo/Anupam Nath
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Более 100 боевиков были ликвидированы в ходе начатой Индией операции «Синдур». Об этом 11 мая сообщил генеральный директор военных операций Индии, генерал-лейтенант Раджив Гхай.

«Эти удары (армии Индии. — Ред.) по девяти террористическим центрам привели к гибели более 100 террористов, включая Юсуфа Азхара, Абдула Малика Рауфа и Мудасира Ахмеда, которые были вовлечены в захват (самолета. — Ред.) IC814 и взрыв в Пулваме», — заявил он, его слова приводит газета The Economic Times.

По словам Гхая, армия поразила девять центров террористической активности, а среди ликвидированных фигурировали личности, причастные к крупным терактам последних лет.

Теракт в Пулваме в феврале 2019 года произошел, когда смертник из запрещенной группировки «Джейш-и-Мухаммед» направил автомобиль со взрывчаткой в колонну индийских силовиков. В ответ ВВС Индии через несколько дней нанесли удар по объектам в Балакоте, расположенным в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Захват рейса IC 814 авиакомпании Indian Airlines произошел 24 декабря 1999 года: пятеро вооруженных боевиков взяли под контроль самолет Airbus A300, летевший из Катманду в Дели с 191 человеком на борту.

На фоне обострения обстановки Гхай также подтвердил потери среди пакистанских военных.

«Пакистанская армия сообщила о потерях от 35 до 40 человек в период с 7 по 10 мая», — сообщил он.

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Пакистан и Индия 10 мая договорились о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп отметил, что это произошло при посредничестве США.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. Погибли 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.

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