СК проведет проверку по факту осквернения флага с георгиевской лентой в Обнинске

Следственный комитет (СК) России проведет проверку по факту осквернения двумя несовершеннолетними флага с георгиевской лентой в Обнинске. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверочных мероприятий по факту осквернения подростками символа воинской славы России в Калужской области», — следует из публикации в Telegram-канале.

Уточнялось, что в Обнинске дети осквернили георгиевскую ленту, которая была установлена на одном из домов в виде флага. Кроме того, как сообщает пресс-служба, родители несовершеннолетних только недавно получили гражданство Российской Федерации.

Следователи проводят проверку по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России»). Помимо этого правоохранители планируют дать оценку получения российского гражданства родителям несовершеннолетних в рамках расследования уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Ранее, 10 мая, в Сети распространилось видео, где дети растоптали флаг с георгиевской лентой. На снимках видно, что в одном из жилых комплексов города мальчики бросили флаг на землю и встали на него ногами. В тот же день сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ) установили личности несовершеннолетних.