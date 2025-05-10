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В Калужской области установили личности растоптавших флаг с георгиевской лентой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Калужской области сотрудники правоохранительных органов установили личности детей, осквернивших символ воинской славы России — флаг с георгиевской лентой. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе управления МВД России по Калужской области.

«В ходе мониторинга сети интернет было установлено, что в Обнинске несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального ведомства.

Сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ) установили личности несовершеннолетних.

«Они и их родители переданы следственным органам для проведения необходимых процессуальных действий», — заключили в областном УМВД.

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В этот день сообщалось, что дети растоптали флаг с георгиевской лентой в Обнинске, кадры с их поступком распространились в Сети. На снимках видно, что в одном из жилых комплексов города два мальчика бросили флаг на землю и вставали на него ногами.

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