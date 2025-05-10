Дети растоптали флаг с георгиевской лентой в Обнинске. Кадры с их поступком распространились в Сети 10 мая.

На снимках видно, что в одном из жилых комплексов города два мальчика бросили флаг на землю и вставали на него ногами.

В Следственном комитете (СК) России сообщили, что проводят проверку из-за случившегося.

Пресс-служба главного управления (ГУ) МВД России по Иркутской области сообщила в этот день, что мужчина, который осквернил мемориал с Вечным огнем в Иркутске, получил 10 суток ареста. По данным ведомства, водитель автомобиля Toyota Corona нарушил правила дорожного движения, проехав по пешеходной дорожке рядом с Вечным огнем, где движение автотранспорта запрещено.