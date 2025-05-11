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СМИ объяснили внимание США к конфликту Индии и Пакистана угрозой ядерной эскалации

NYT: США вмешались в конфликт Индии и Пакистана из-за страха ядерной эскалации
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Фото: Global Look Press/Faisal Bashir
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Администрация президента США Дональда Трампа вмешалась в конфликт между Индией и Пакистаном из-за опасений, что ситуация может привести к ядерной эскалации. Об этом 11 мая сообщила газета The New York Times.

«Администрация Трампа забеспокоилась, что ситуация может выйти из-под контроля», — отмечается в публикации.

Уточняется, что США изначально не считали обострение конфликта проблемой Вашингтона, однако поменяли свое мнение после того, как индийская сторона ударила по авиабазе Нур-Хан.

Как поясняет издание, эта база является ключевым объектом, одним из центральных транспортных узлов для пакистанских военных и местом размещения возможностей дозаправки в воздухе. Также она находится совсем недалеко от штаб-квартиры отдела стратегического планирования Пакистана, которое контролирует и защищает ядерный арсенал страны. Соединенные Штаты оценили вероятность резкой эскалации насилия как высокую и имеющую риск перерасти в полномасштабную войну, говорится в материале.

В итоге вице-президент Джей Ди Вэнс позвонил напрямую премьер-министру Индии Нарендре Моди и надавил на него, чтобы тот рассмотрел альтернативы продолжению ударов. Американский госсекретарь Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Пакистана Исхаку Дару и министру иностранных дел Индии Субраманьяму Джайшанкару.

Американская сторона не дала пресс-конференцию о содержании этих звонков, вместо этого выпустив «скудные описания разговоров». Однако, по мнению журналистов, «постоянный поток звонков» заложил основу для прекращения огня.

«Высокопоставленный сотрудник пакистанской разведки, не уполномоченный публично комментировать переговоры, отдал должное участию американцев в последние 48 часов и, в частности, вмешательству Рубио в заключение соглашения», — пишет The New York Times.

Как заявил высокопоставленный офицер пакистанской разведки, вмешательство США «было необходимо для того, чтобы увести обе стороны от грани войны».

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10 мая сообщалось, что Пакистан и Индия договорились о прекращении огня. Трамп отметил, что это произошло при посредничестве США.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибли 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.

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