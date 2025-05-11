Полиция Австралии изъяла более 1 т кокаина на сумму почти $400 млн
Более 1 т кокаина стоимостью почти $400 млн было изъято полицией Австралии с судна, причалившего к восточному побережью штата Новый Южный Уэльс. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе федеральной полиции Австралии.
«Полиция утверждает, что на судне было обнаружено около 1 110 блоков кокаина весом 1,039 т. Изъятый кокаин эквивалентен более чем миллиону отдельных партий. <...> Двое мужчин, 24 и 26 лет, были арестованы на борту и доставлены на берег полицейским судном. Их доставили в полицейский участок Коффс-Харбор», — говорится в сообщении ведомства.
Уже на берегу сотрудники правоохранительных органов задержали еще трех человек — мужчин 28, 29 и 35 лет. На данный момент всем им представлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, организации преступной деятельности и отмывании денег. Они останутся под стражей до 15 июля, в освобождении под залог им было отказано.
Отмечается, что стоимость выявленной и изъятой партии превышает 623,5 млн австралийских долларов (эквивалентно $400 млн).
Сообщения о подозрительном приобретении катера, оплаченного крупной суммой наличных денег, в числе иных разведданных поступили детективам из отдела по борьбе с организованными преступными группировками (ОПГ) в конце апреля, уточняется в заявлении правоохранительных органов.
В настоящее время, по информации австралийской полиции, проводятся дополнительные обыски в домах задержанных, а сам груз был передан экспертам-криминалистам для изучения и классификации точного вида запрещенных веществ.
Таможенная служба Нидерландов 23 апреля в процессе двух проверок изъяла две партии кокаина, общий вес которых составил 633 кг. Розничная стоимость данной партии составляла бы €16 млн.