Сотрет порошок: двое братьев осуждены по делу о контрабанде полтонны кокаина

Братьев Георгия и Ивана Радомировых, обвиняемых в контрабанде 472 кг кокаина через порт Петербурга, приговорили к 21 и 14 годам лишения свободы. Ранее Генпрокуратура добилась отмены оправдательного вердикта присяжных по их делу, но подельники Радомировых — трое граждан Литвы — смогли скрыться, пока находились на свободе. О том, почему осужденные уходили от наказания, как полицейские собирались внедриться в группировку и в какой перестрелке ранили ее лидера, — в материале «Известий».

«Меня объявили наркобароном»

Мосгорсуд повторно рассмотрел громкое дело о контрабанде кокаина из Эквадора после того, как Первый апелляционный суд общей юрисдикции согласился с доводами Генпрокуратуры о нарушениях во время процесса.

По версии обвинения, подсудимые входили в преступную группировку литовца Вигантаса Раманаускаса. Как заявили в пресс-службе Генпрокуратуры, с января 2013 года по апрель 2019 года ее участники совершили шесть контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 кг в из Эквадора в морской порт Санкт-Петербурга для сбыта в России .

Грузовые суда в морском порту Санкт-Петербурга Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

О подробностях расследования «Известиям» рассказала бывший следователь СД МВД Наталья Клишина, в производстве которой находилось дело. По ее словам, в 1990-х Раманаускас занимался угонами дорогих автомобилей, за что и был осужден. Мужчина попался с поличным в начале двухтысячных, но вышел на свободу условно-досрочно всего через год после приговора.

Снова в поле зрения оперативников Раманаускас попал в 2010-х. Тогда сотрудники ФСКН отследили предположительно связанные с ним каналы поставок . Как рассказывали РИА «Новости» сами бывшие сотрудники правоохранительных органов, у них возник план: внедриться в группировку под видом коррумпированных полицейских, но начальство идею не одобрило. В итоге Раманаускас переиграл оперативников и написал заявление о вымогательстве взятки. Сотрудников, которые вели его разработку, задержали и осудили . На этом подсудимый акцентировал внимание во время первого процесса.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

«В конце 2014 года – начале 2015 года я выступил в суде по делу сотрудников полиции и у меня начались проблемы… Меня объявили наркобароном, — настаивал Раманаускас. — Почему же они в 2020 году решили на меня дать такие показания?»

«Подсудимые оглашали сведения, порочащие свидетелей обвинения»

По словам экс-следователя Натальи Клишиной, разработку Раманаускаса продолжили ее коллеги из ФСБ и МВД. В ходе расследования были установлены его предполагаемые соучастники — племянники Корецас Миндаугас, Эрнестас Казлаускас и россиянин Георгий Радомиров. В 2015 году Раманаускаса задержали в Ленинградской области после его предполагаемого участия в "стрелке" с конкурентами. Тогда мужчина получил легкое ранение . Прямых доказательств участия литовца в контрабанде у силовиков не было, однако ему предписали покинуть Россию.

Раманаускас безуспешно пытался оспорить это решение — в России жили его жена и ребенок. Тогда мужчина сменил паспортные данные, став по документам Игорисом Григасом. Под этим именем его и задержали в 2019 году. Возле контейнера с наркотиками взяли племянников предполагаемого лидера группировки. Сам он в очередной раз сумел уйти , хотя и находился неподалеку от места задержания, утверждают правоохранители. Тем не менее, через месяц Раманаускас все же был взят под стражу вместе с братьями Радомировыми.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ходе следствия по делу были допрошены более 230 свидетелей, проведено свыше 50 обысков и 150 экспертиз, подчеркивали в МВД. В 2021 году 270 томов уголовного дела были переданы в суд. Генпрокуратура сразу попросила Верховный суд изменить подсудность и перенести разбирательство из Петербурга в Москву. Надзорное ведомство аргументировало необходимость в этом вероятными коррупционными связями Раманаускаса в регионе.

Однако и в столице обвиняемые добились оправдательного вердикта присяжных. Всех отпустили из-под стражи в зале суда. Раманаускаса признали виновным только по второстепенным эпизодам о незаконном пересечении границы. Проведенное им время в следственном изоляторе зачлось как уже отбытое наказание. После этого все трое фигурантов дела из Литвы, пользуясь возможностью, скрылись . В итоге литовцы были объявлены в розыск, а оставшиеся в Петербурге братья Радомировы через некоторое были повторно взяты под стражу, уточнила адвокат россиян Елена Белозерова.

Обжалуя оправдательный приговор, представители Генпрокуратуры подчеркнули, что сторона защиты и подсудимые оказали воздействие на мнение присяжных, выходя за рамки допустимого в процессе. Как указало обвинение в апелляционном представлении, защита и подсудимые оглашали «сведения, порочащие свидетелей обвинения, что повлияло на оценку достоверности их показаний».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко