Убийственный повод: в РФ начали активно поставлять наркотик в 5 тыс. раз сильнее героина

Правоохранительные органы России стали регулярно изымать партии смертельно опасного синтетического наркотика — карфентанила. Разработанный как транквилизатор для крупных животных — слонов и носорогов, он в 5 тыс. раз сильнее героина: смертельная доза для человека составляет всего 0,002 мг. Ранее наркокурьеров с таким веществом задерживали крайне редко. Но в 2024–2025 годах произошло полтора десятка арестов, у драгдилеров изъяли как минимум 1,1 кг препаратов, которые содержали карфентанил, выяснили «Известия». В основном это происходит в Сибири и на Дальнем Востоке, так как наркотик поставляют из Китая. Почему драгдилеры всё чаще ориентируются на «синтетику» и чем опасны такие вещества — в материале «Известий».

Где изымали карфентанил

В России правоохранители всё чаще стали изымать крайне опасный синтетический наркотик — карфентанил. К такому выводу «Известия» пришли, проанализировав данные силовых ведомств за последние годы.

Наркотик относится к синтетическим опиоидам и является производным фентанила. Впервые его синтезировала в 1974 году компания Janssen. В ее исследовании указано, что карфентанил в 5 тыс. раз сильнее героина и в 10 тыс. раз — морфина. Это седативное средство для особо крупных млекопитающих — слонов, носорогов, буйволов, антилоп и не предназначено для анестезии у людей.

В отчетах управления ООН по наркотикам и преступности этот препарат называют наиболее мощным из коммерчески доступных опиоидов в мире. Смертельная доза для человека составляет всего 2 мкг (0,002 мг), напоминают там. То есть от килограмма этого наркотика в чистом виде может умереть 500 млн человек. Обычно его распространяют, смешивая с другими веществами.

До 2024 года случаи обнаружение карфентанила в России были единичны. Но за прошлый год правоохранительные органы провели около 10 таких задержаний. А с начала 2025 года было уже минимум четыре подобные операции. По подсчетам «Известий», основанным на официальных источниках информации, в прошлом году изъяли минимум 1 кг веществ, содержащих карфентанил, в этом — около 100 г.

Фото: МВД РФ

В России карфентанил постановлением правительства включен в список психотропных веществ, подлежащих контролю, — вещества в этом перечне не могут находиться в свободной продаже. При изъятии значительным весом партии карфентанила считается 0,002 г, крупным — от 0,01 г, особо крупным — от 2 г. Для сравнения: у героина значительный вес — это 0,5 г, крупный — от 2,5 г, особо крупный — от 1 кг.

В апреле 2025 года полицейские в Алтайском крае изъяли у 27-летнего местного жителя 20 пакетиков вещества, содержащего карфентанил общим весом около 47 г.

Фото: МВД РФ

«Задержанный пояснил, что работал оптовым наркокурьером на «теневой» интернет-магазин и по указанию куратора планировал сбыть на территории Барнаула партию «синтетики», используя для маскировки упаковки с магнитами», — сообщили в пресс-службе МВД.

Кроме того, в апреле этого года в Курганской области задержали женщину с 40 г вещества, предназначенными для сбыта. В Хабаровском крае ППС остановила мужчину, у которого при себе было 13 пакетиков с 2,2 г наркотика. Он планировал сделать закладку у уличного фонаря. Еще 0,5 г изъяли в Кемерово.

В сентябре 2024 года в Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнюю цыганку, ранее судимую за наркосбыт.

«В ходе личного досмотра у пассажирки был изъят сверток, в котором находилось около 200 г карфентанила, что является особо крупным размером. Подозреваемая прятала его в нижнем белье», — сообщили в пресс-службе МВД.

Фото: МВД РФ

Неделей ранее в том же регионе изъяли партию веществ с содержанием смертельного наркотика весом 700 г. Наркокурьер нанял такси, чтобы привезти вещество в Кемерово для дальнейшего распространения. Стоимость такой партии наркотика оценивается примерно в 12 млн рублей.

В августе в Кемерово полицейские нашли в квартире у местного жителя свертки с 16 г наркотика. Задержанный признался, что работает закладчиком. А в Новосибирске 42-летнюю сбытчицу веществ задержали после того, как нашли у нее дома 6,5 г вещества. Также у нее изъяли электронные весы с остатками запрещенного вещества, мотки изоленты и небольшие пакеты для расфасовки.

Еще более 100 г запрещенных веществ с карфентанилом изъяли у распространителей в Кургане. Кроме того, в МВД сообщали, что «партию наркотика в особо крупном размере» обнаружили в Сызрани. Точный вес наркотика не сообщался.

Как торгуют карфентанилом

Чаще всего опасный наркотик изымали в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Территориальный фактор его распространения не случаен, пояснил источник «Известий», знакомый со схемами распространения запрещенных веществ в даркнете.

— Это партии из Китая, который считается одним из главных производителей этого вещества, — сказал он. — Транспортное обеспечение позволяет без проблем провозить карфентанил. Кроме того, из-за высокой концентрации его не возят килограммами. А значит, обнаружить наркотик на границе сложно.

По словам еще одного источника издания, связанного с «теневыми» торговыми площадками, объем ввозимого в страну карфентанила растет из-за желания дилеров расширить географию продаж после усиления борьбы с распространением этого наркотика в США. Так, о стремительном росте его популярности предупредил в 2024 году американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC): с карфентанилом связали 513 смертельных случаев за три года.

Фото: TASS/Zuma

В начале 2025 года президент США Дональд Трамп ввел повышенные тарифы на импорт из стран, производящих опиоидные наркотики. В Белом доме тогда пояснили, что причина — огромная угроза для национальной безопасности, которую несет исходящий из Мексики, Китая и Канады трафик нелегальных наркотиков, «включая смертельно опасный фентанил».

Российские даркнет-площадки опасаются торговать карфентанилом, выяснили «Известия», из-за большой вероятности летальных исходов. Так, в правилах двух крупнейших таких ресурсов прописан запрет на распространение фентанила и его производных. На еще двух площадках карфентанил тоже не продают.

В основном объявления о продаже наркотика публикуют закрытые каналы в мессенджерах. Одна доза составляет меньше микрограмма и стоит относительно недорого. Это объясняется дешевым производством — деньги дилеры тратят лишь на логистику. Это одна из причин, почему карфентанил набирает обороты на российском наркорынке, считает нарколог Василий Шуров.

Фото: Global Look Press/Weronika Peneshko

— Из одного грамма карфентанила получают тысячи доз, что крайне выгодно для продавцов. В чистом виде его не употребляют, а разбавляют другими дешевыми веществами, — сказал он. — Наркотик не синтезируют в России. Производство требует особых условий и средств защиты, поскольку он высокотоксичен. Проще сэкономить на создании лаборатории и поставлять его из-за рубежа.

Включение сильнодействующих синтетических опиоидов в состав наркотиков позволяет сетям наркоторговцев уменьшить вероятность перехвата , поскольку меньшие по объему партии обнаруживать сложнее, говорится и в докладе Международного комитета по контролю над наркотиками за 2024 год.

Там напомнили, что официально карфентанил для использования в ветеринарии выпускается в различных формах: пропитанная раствором бумага, порошок, таблетки, пластыри и спрей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Пользуясь пробелами в режиме контроля за цепочками поставок ветеринарной продукции и менее строгим регулированием, преступные сети организуют утечку на нелегальный рынок и незаконный оборот таких ветеринарных препаратов, как кетамин, а также таких веществ, как ксилазин, детомидин и карфентанил», — говорится в документе.

Эксперты комитета полагают, что на существующих и формирующихся опиоидных рынках мира можно ожидать роста потребления карфентанила — на фоне ужесточения контроля за производством и оборотом фентанила. Там, в частности, указали, что нелегальный карфентанил, помимо США, обнаруживали в Эстонии и Литве.

Чем опасен карфентанил

Особо опасным это вещество делает его подготовка к продаже драгдилерами, рассказал «Известиям» нарколог Игорь Лазарев.

— При создании доз на продажу и фасовке они работают с крайне мелкими граммовками, за счет чего высокая точность практически невозможна, — сказал он.

По его словам, употребление таких веществ вызывает мгновенную и сильнейшую зависимость. Последствия от употребления также наступают быстро.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Прием этого наркотика приводит к сильной седации, угнетению дыхательного и кашлевого рефлексов, а также к ряду других опасных симптомов, включая сонливость, заторможенность и нарушения сердечной деятельности. Заканчивается это летальным исходом, — рассказал он.

Прием наркотика в сочетании с другими веществами может оказать непредсказуемый эффект, добавил Василий Шуров. Также, отметил он, наркоторговцы могут выдавать карфентанил за более дорогие вещества, не предупреждая, что он гораздо более токсичен, что чревато летальным исходом.

Максимальная доза вещества, произведенная и отпущенная для медицинских целей, не должна превышать 100 г, использовать его в ветеринарии можно лишь при наличии у организации лицензии и других сопровождающих документов, напомнил ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Незаконное употребление карфентанила является административным нарушением (ст. 6.9 КоАП РФ) и влечет наложение административного штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Такое же наказание грозит и за оборот вещества. Тем не менее если в незаконном обороте карфентанила фигурирует значительный, крупный или особо крупный размер, то речь будет идти об уголовной ответственности.

— Таким образом, из-за его высокой концентрации наркодилеры не только экономят на производстве, но и рискуют серьезным уголовным сроком, — рассказал юрист Олег Черкасов.

Наказание за такие действия влечет за собой штраф до 500 тыс. рублей и лишение свободы на срок до трех лет и вплоть до пожизненного, напомнил он.